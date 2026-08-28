El Paso Cristo Redentor lleva cinco días cerrado y las nevadas seguirán hasta el domingo

El Paso Internacional Cristo Redentor cumple este viernes cinco días consecutivos cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas en la alta montaña mendocina. Las nevadas, la acumulación de nieve y la baja visibilidad mantienen interrumpido el tránsito internacional entre Argentina y Chile.

El cierre comenzó el lunes 24 de agosto, cuando las coordinaciones de ambos países resolvieron suspender preventivamente la circulación ante el ingreso de un nuevo frente de inestabilidad. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y continuará hasta que las condiciones permitan garantizar una circulación segura.

Por el momento, no hay una reapertura inmediata prevista . El pronóstico de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa que la inestabilidad continuará durante los próximos días y que podrían registrarse nevadas en sectores cordilleranos al menos hasta el domingo .

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene además advertencias por nevadas intensas en la cordillera mendocina. En los sectores más elevados, las condiciones también pueden provocar fuertes reducciones de visibilidad, uno de los factores que las autoridades tienen en cuenta antes de habilitar nuevamente el corredor internacional.

La situación se da pocos días después de que el Cristo Redentor lograra recuperar el tránsito tras un cierre mucho más prolongado. El paso había sido reabierto el 18 de agosto , luego de permanecer 34 días consecutivos inhabilitado por un fuerte temporal de nieve.

Durante los primeros días de aquella reapertura se produjo un importante operativo para descomprimir el transporte acumulado: atravesaron el corredor más de 7.400 camiones y alrededor de 700 vehículos particulares. Sin embargo, la nueva inestabilidad obligó nuevamente a interrumpir la conexión.

Este viernes se puede circular por la Ruta Nacional 7 hasta Puente del Inca, mientras Las Cuevas, Penitentes y otros sectores cordilleranos permanecen cubiertos por importantes acumulaciones de nieve. En paralelo, comenzaron otra vez a formarse filas de camiones que esperan la posibilidad de continuar viaje hacia Chile.

Las autoridades argentinas y chilenas mantienen el monitoreo permanente de la ruta y recomendaron a quienes tengan previsto viajar consultar los canales oficiales antes de dirigirse hacia la cordillera, ya que la reapertura dependerá de la evolución del tiempo y de las evaluaciones de Vialidad de ambos países.