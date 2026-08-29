    • 29 de agosto de 2026 - 20:16

    El Paso Cristo Redentor reabre el lunes, pero solo podrán cruzar camiones

    El corredor internacional volverá a funcionar después del temporal en alta montaña. La habilitación será únicamente para transporte de cargas y el turismo seguirá suspendido.

    El Paso Cristo Redentor volverá a funcionar este lunes sólo para el transporte internacional de cargas.

    El Paso Cristo Redentor volverá a funcionar este lunes sólo para el transporte internacional de cargas.

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    El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a habilitarse este lunes 31 de agosto, luego de permanecer cerrado por las condiciones climáticas adversas en alta montaña. Sin embargo, la reapertura será parcial: solo podrán circular camiones de carga, mientras que autos particulares y colectivos continuarán sin poder cruzar hacia Chile.

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    La decisión fue adoptada en conjunto por las coordinaciones de Argentina y Chile, después de analizar los informes técnicos elaborados por los organismos viales de ambos países y evaluar el estado del corredor internacional.

    En qué horarios estará habilitado el paso

    Desde el lunes, los vehículos de carga podrán circular en ambos sentidos entre las 9 y las 21, hora argentina. Del lado chileno, la franja establecida será de 8 a 20.

    La apertura, no obstante, estará condicionada a que no se produzcan nuevos inconvenientes meteorológicos ni problemas de transitabilidad que puedan comprometer la seguridad de quienes circulen por la zona.

    Por ese motivo, las autoridades recomendaron a los transportistas planificar los viajes con anticipación y consultar los canales oficiales antes de emprender el recorrido hacia la Cordillera, debido a que las condiciones pueden modificarse.

    Qué pasará con quienes quieran viajar a Chile por turismo

    Por el momento, los vehículos particulares y los colectivos de pasajeros seguirán sin poder cruzar por Cristo Redentor. Tampoco existe una fecha confirmada para la reapertura del corredor al tránsito turístico.

    Las coordinaciones fronterizas indicaron que la habilitación para autos, buses y demás vehículos será anunciada cuando tanto el estado de la ruta como los pronósticos permitan garantizar condiciones seguras.

    Durante agosto, las intensas nevadas provocaron prolongados cierres del paso. Tras una ventana de reapertura que permitió movilizar más de 7.400 camiones y alrededor de 700 vehículos particulares, un nuevo frente frío obligó a cerrar nuevamente el corredor desde el lunes 24.

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