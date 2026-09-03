    • 3 de septiembre de 2026 - 12:50

    Robaron unos $10 millones en mercadería de un trozadero de Media Agua: entraron por una ventana del fondo

    Delincuentes ingresaron durante la madrugada a un comercio de Sarmiento y se llevaron carne, pollos, fiambres y bebidas. Investiga la Comisaría 8ª.

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    El boquete por el que entraron los delincuentes. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante robo sacudió durante la madrugada de este jueves a un comercio ubicado en la zona de calle Barbosa y San Martín, en Media Agua. Delincuentes ingresaron al Trozadero Amadeo y, tras violentar una ventana ubicada en la parte trasera del local, sustrajeron una importante suma de dinero y gran cantidad de mercadería.

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    De acuerdo con la información aportada, los ladrones habrían aprovechado que en el fondo del establecimiento hay una construcción para acceder hasta una abertura del comercio. Con herramientas pesadas, violentaron una ventana y lograron ingresar al interior.

    Una vez adentro, recorrieron las instalaciones y se llevaron alrededor de $10 millones en mercadería como carne de novillo, pollos, fiambres, bebidas y otros productos cárnicos.

    .

    El hecho fue denunciado durante las primeras horas de este jueves y quedó bajo investigación de la Comisaría 8ª de Sarmiento, cuyos efectivos trabajan para determinar quiénes fueron los autores y establecer cómo lograron escapar con el importante botín.

    La zona trasera del trozadero, donde se encuentra la construcción y por donde habrían ingresado los delincuentes, es uno de los puntos que forma parte de la investigación.

    Fotos: Gentileza sitio web Sarmiento al Día

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