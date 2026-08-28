    • 28 de agosto de 2026 - 23:01

    Asaltó a una adolescente con un revólver mientras gozaba de salidas transitorias, quedó libre y volvió a prisión tras ser reconocido

    El hecho ocurrió en Chimbas, cuando dos hermanas esperaban el colectivo. El sospechoso, identificado como González y condenado a prisión efectiva por otra causa, fue reconocido en una rueda y la Justicia ordenó tres meses de prisión preventiva.

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    González. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de apellido González, que cumple una condena de tres años de prisión efectiva y se encontraba gozando de salidas transitorias, volvió a prisión acusado de asaltar a dos adolescentes en Chimbas y amenazarlas con un revólver. El sospechoso había recuperado la libertad durante la audiencia de formalización, pero una rueda de reconocimiento realizada este viernes cambió su situación procesal.

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    El hecho denunciado ocurrió el 18 de agosto, cerca de las 16:15, en inmediaciones del Barrio 19 de Noviembre, en Chimbas. Dos hermanas, de 16 y 14 años, esperaban el colectivo de la línea 403 cuando fueron abordadas por un hombre armado.

    El asalto con un revólver

    Según la denuncia realizada por Alexandra Lucero en representación de su hija de 16 años, el sujeto llevaba un revólver gris y les exigió que le entregaran sus teléfonos celulares.

    Las adolescentes retrocedieron ante la amenaza, pero, de acuerdo con la acusación, el delincuente colocó el arma en el pecho de la joven de 16 años y le robó su celular, un equipo marca Nuvia, modelo Focus.

    Un día después del asalto, el 19 de agosto, la Policía realizó un allanamiento y secuestró un revólver que ahora forma parte de la investigación.

    Estaba con salidas transitorias

    González fue detenido el 20 de agosto. Según la información del caso, cumple una condena de tres años de prisión efectiva y ya había cumplido aproximadamente un año de esa pena, por lo que se encontraba incorporado al régimen de salidas transitorias.

    Sin embargo, el 24 de agosto, durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la jueza Celia Maldonado de Álvarez resolvió que continuara en libertad mientras avanzaba la causa.

    La situación cambió este viernes durante una rueda de reconocimiento realizada en Tribunales. La adolescente de 16 años identificó a González como el hombre que presuntamente las asaltó.

    Tres meses de prisión preventiva

    A partir de ese reconocimiento, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón solicitó la prisión preventiva, medida que finalmente fue concedida por la jueza.

    González deberá permanecer detenido durante tres meses mientras continúa la investigación encabezada por el fiscal Oscar Andrés Ghilardi.

    Juan Manuel García Castrillón y Oscar Ghilardi, funcionarios de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

    Juan Manuel García Castrillón y Oscar Ghilardi, funcionarios de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

    La prisión preventiva no constituye una condena, sino una medida excepcional que permite mantener detenido a un imputado durante la investigación cuando la Justicia considera que existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o de entorpecer la causa.

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