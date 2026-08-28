Clausuraron el corralón que se incendió en Pocito porque operaba de manera ilegal: "No tenían idea de lo que estaban haciendo"

La presencia de viento Zonda el pasado miércoles 26 de agosto dejó graves consecuencias en Pocito , uno de los departamentos más afectados debido a los incendios que se registraron. Con las llamas extintas comenzaron por un lado las distintas campañas para ayudar a los damnificados, como también las investigaciones para determinar responsabilidades. En ese sentido, desde el Juzgado de Paz de Pocito confirmaron la actuación de oficio para clausurar un corralón que habría sido el foco de uno de los grandes incendios.

Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO el titular de juzgado, el doctor Sergio Escamilla. De acuerdo a lo que precisó, a 24 horas del siniestro se trasladaron hasta el lugar junto con personal de Bomberos, que son quienes llevan adelante las pericias para determinar responsabilidades. Recorriendo el corralón que fue alcanzado por las llamas, detectaron que incurría en varias irregularidades, algunas de ellas de dimensiones preocupantes.

“No teníamos idea de la existencia del lugar. No tenía habilitaciones y fue uno de los focos de incendio del miércoles” , aseguró el magistrado. Cabe recordar que si bien fue uno de los incendios de mayor dimensión, el que se registró en la zona de Alfonso XIII y Calle 11 fue el más grave considerando el daño estrucutral y las cerca de 60 personas afectadas. Los dos grandes siniestros no presentan relación entre sí, pero sucedieron el mismo día y bajo las mismas condiciones climáticas (viento Zonda), lo que derivó en un gran esfuerzo de bomberos y vecinos para sofocar las llamas.

De acuerdo a lo que determinaron en la inspección ocular, el espacio donde funcionaba el corralón está conformado por tres lotes en el interior del barrio privado Palmeras II, ubicado en Calle 11 y Ruta 40. Los mismos dueños tienen tres lotes ubicados frente a donde operaba el corralón, que se volvió el sitio donde acopiaron las maderas y todo lo que pudieron rescatar de las llamas. Según manifestaron los dueños del lugar, el corralón no se dedicaba a la venta en el lugar, sino que funcionaba como depósito. Sin embargo, el espacio no estaba habilitado. “Se clausura de oficio por realizar la actividad sin habilitación y en un lugar que no está permitido, ya que es con fines residenciales” , precisó.

Las llamas no solo dejaron en evidencia la existencia del aserradero en el interior del barrio privado, sino también otras irregularidades que evidencia un grado de inconciencia por parte de quienes lo operaban.

Escamilla detalló que en el lugar descubrieron que además de detectar la ausencia de cualquier tipo de habilitación, el espacio tenía todos sus matafuegos vencidos y no había ningún dispositivo de cortafuego que es necesario para ese tipo de comercios. Otro aspecto que se detectó es que todo lo que era el aserrín, es decir, el desperdicio de la madera era desechado en un lote vecino, sin ningún tipo de permiso o similar. “No tenían ni idea de lo que estaban haciendo”, cuestionó con preocupación el juez de Paz.

La zona delimitada de rojo es aserrín y viruta de madera, que se desechaba en el terreno lindero de un vecino ajeno al loteo donde se encuentra el corralón

Debido a que operaban de manera ilegal, el Juzgado de Paz actuó de oficio procediendo a la clausura y la contravención. Sin embargo, Escamilla detalló que, si las investigaciones periciales sobre el invendido confirman que las llamas se iniciaron en inmediaciones del corralón de manera intencional para la quema aprovechando el viento, una práctica habitual en el campo, serán dos las contravenciones que le caerán a los dueños del aserradero.

Sobre este punto, Escamilla explicó: “En Pocito, en predios con más de 2.000 m2 se puede proceder a la quema, siempre y cuando se cuente la autorización y habilitación correspondiente. No se puede quemar en días de viento, eso lo establece el contexto legal”.

Tras proceder a la clausura, desde el Juzgado de Paz de Pocito se intimó a los dueños al retiro de la mercadería que se logró rescatar del fuego de la zona. En caso de no hacerlo, se procederá el decomiso de la misma, que de acuerdo a lo que explicó Escamilla, se trata de “una cantidad de madera impresionante”.