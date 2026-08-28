    • 28 de agosto de 2026 - 16:55

    Tragedia en Calingasta: identificaron al motociclista que murió tras chocar contra un camión en Tamberías

    Walter Alexis Castillo es la víctima fatal del trágico choque entre una moto y un camión ocurrido en la intersección de calles Maipú y Ramón Díaz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 en la intersección de las calles Maipú y Ramón Díaz. De acuerdo con las primeras pericias y la hipótesis que maneja la Unidad Fiscal interviniente, Castillo circulaba a bordo de una motocicleta Mondial de 150 cc por calle Ramón Díaz en dirección hacia el sur.

    Por motivos que son materia de investigación, la moto impactó contra un camión que transitaba por calle Maipú hacia el oeste, conducido por Olguín, quien iba acompañado por dos compañeros de trabajo y transportaba una carga de bebidas.

    El operativo de traslado y el desenlace fatal

    Tras el fuerte impacto, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia al hospital local de Calingasta, donde los profesionales médicos dispusieron su derivación inmediata en helicóptero hacia un centro de mayor complejidad en la ciudad de San Juan. Sin embargo, el cuadro de la víctima se agravó y falleció en el nosocomio antes de poder concretar el vuelo sanitario.

    Medidas judiciales y secuestros

    En el lugar intervino el fiscal de caso, doctor Francisco Pizarro, junto al ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, quienes ordenaron el inicio de las medidas de prueba de rigor. Entre los elementos secuestrados para las pericias accidentológicas se encuentran:

    Los vehículos intervinientes (la motocicleta y el camión).

    La carga de bebidas que transportaba el camión.

    El casco de la víctima y el cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

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