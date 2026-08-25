UCCuyo y Los Azules impulsan en Calingasta una formación especializada en seguridad para la actividad minera

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) , a través de su Escuela de Seguridad, y Los Azules avanzan en una iniciativa de formación profesional destinada a fortalecer las capacidades locales en Calingasta vinculadas con la seguridad patrimonial en entornos industriales y mineros.

El proyecto contempla el desarrollo de la segunda cohorte de la Diplomatura Universitaria en Seguridad Patrimonial para Entornos Industriales y Mineros , una propuesta académica que busca acercar formación universitaria especializada al departamento Calingasta y generar nuevas oportunidades de capacitación para personas vinculadas o interesadas en incorporarse a actividades relacionadas con la industria y la minería.

La iniciativa despertó un marcado interés en la comunidad: más de 200 personas se preinscribieron como interesadas en participar, mientras que 72 postulantes participaron efectivamente de la primera Jornada de Inducción y Nivelación, realizada el viernes 21 de agosto.

La jornada estuvo coordinada por el Licenciado Daniel Mercado , coordinador de la Diplomatura, quien presentó a los participantes la propuesta académica, su estructura modular, el sistema de cursado presencial y el trabajo complementario que se desarrollará mediante la plataforma Moodle de la Universidad Católica de Cuyo. La formación tendrá una duración de nueve meses, con encuentros presenciales cada 15 días y actividades académicas complementarias. El objetivo es brindar herramientas para que los futuros profesionales puedan comprender y abordar los desafíos específicos de la seguridad patrimonial en ámbitos industriales y mineros.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la disponibilidad de 50 becas de formación sin costo , destinadas a quienes resulten seleccionados conforme al proceso establecido. La s elección contempla diferentes instancias orientadas a identificar perfiles con condiciones compatibles con las exigencias de la seguridad patrimonial en entornos industriales y mineros. Al finalizar la primera jornada, los participantes completaron un cuestionario individual sobre los contenidos desarrollados y situaciones prácticas relacionadas con ética, responsabilidad y toma de decisiones. Esta instancia permitirá incorporar información objetiva al proceso de selección. La segunda jornada contemplará una Evaluación de Competencias y Potencial de Desarrollo, destinada a conocer las capacidades de análisis, toma de decisiones, integridad, criterio preventivo, observación y responsabilidad de los postulantes. De esta manera, la selección procura superar una mirada basada exclusivamente en conocimientos previos y prestar especial atención al potencial de desarrollo de cada participante.

Una experiencia que ya comenzó en la Universidad

La propuesta que llega ahora a Calingasta forma parte de un proyecto académico que ya se encuentra en marcha. Desde el 29 de junio, la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo desarrolla en su sede la primera cohorte de la Diplomatura Universitaria en Seguridad Patrimonial para Entornos Industriales y Mineros. La experiencia de esta primera cohorte permitió consolidar una propuesta de formación específicamente orientada a los desafíos de la seguridad en ámbitos industriales y mineros y sentó las bases para su expansión hacia el territorio. La cohorte que se desarrollará en Calingasta constituye, por lo tanto, la segunda cohorte de esta propuesta universitaria.

Universidad, empresa y comunidad

Desde la Escuela de Seguridad se destacó especialmente el acompañamiento del equipo de Los Azules durante la jornada de inducción y el proceso de implementación de la propuesta. La iniciativa representa una articulación entre universidad, empresa y comunidad, con el propósito de acercar formación de nivel universitario a un territorio en el que la actividad minera ocupa un lugar estratégico dentro de las perspectivas de desarrollo. El despliegue de la Diplomatura en Calingasta busca que quienes viven en el departamento puedan acceder a herramientas de formación que les permitan ampliar sus capacidades y prepararse para los desafíos profesionales que plantea el crecimiento de los proyectos industriales y mineros.

Esta propuesta apunta a formar personas capaces de desempeñarse con responsabilidad frente a situaciones que involucran la protección de personas, instalaciones, equipos, información y procesos. Pero el desafío es más amplio. La formación de recursos humanos locales permite construir capacidades que permanecen en la comunidad y que pueden acompañar, en el tiempo, el desarrollo de nuevas actividades productivas. En ese sentido, la Diplomatura representa una apuesta por la formación, la profesionalización y el desarrollo de capacidades locales vinculadas con la seguridad.