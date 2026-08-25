Misterio en Albardón: hallaron varias gallinas muertas y hablan de un "bicho", brujería y hasta un lobizón

Un extraño episodio ocurrido en Albardón generó sorpresa entre los vecinos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Un hombre encontró varias de sus gallinas muertas dentro de un corral y, al intentar explicar lo sucedido, aseguró que durante el momento en que se acercó al lugar una sombra pasó junto a él , por lo que descartó que se tratara de un perro y habló de la posible presencia de un misterioso “bicho”.

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El relato quedó registrado en un video que fue publicado en un perfil de TikTok y que luego comenzó a viralizarse. Si bien quien cuenta lo sucedido no precisa en qué zona de Albardón se encuentra el corral, muestra el lugar y las gallinas muertas mientras intenta reconstruir lo que habría ocurrido durante la noche.

“ Un desastre anoche, no sé qué ha sido, ustedes van a decir que son huevadas, pero me ha pasado una sombra por al lado cuando vine a ver ”, comienza relatando el hombre en la grabación.

Según su versión, el animal que provocó la muerte de las gallinas habría ingresado al corral de una manera que, para él, no coincide con el accionar de un perro. “ Esto no es un perro, es algo que ha pasado por encima de la tela. Un desastre total el bicho ”, sostiene mientras muestra las consecuencias del episodio.

El hombre también explicó que decidió grabar y publicar las imágenes para advertir a otras personas de la zona y que tengan precaución con sus animales. “ Hago el video para que tenga precaución la gente. No sé lo que ha sido. Cuando vino fue una sombra que pasó al lado mío ”, afirmó.

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en TikTok. El hombre descartó que se tratara de un perro y habló de un extraño “bicho” que habría ingresado al corral. En los comentarios aparecieron versiones que hablan de un lobizón y hasta de brujería.

Las teorías que aparecieron en los comentarios

La publicación rápidamente despertó todo tipo de especulaciones entre quienes vieron el video. Algunos usuarios plantearon explicaciones relacionadas con animales, mientras que otros llevaron el episodio hacia el terreno de las leyendas populares.

Uno de los comentarios hizo referencia directamente al lobizón, una figura presente en distintas historias y creencias populares de la Argentina. “Si la leyenda no es mentira del hombre lobizón, se trata de alguien que se dedica a la brujería y tiene la capacidad de transformarse”, escribió un usuario.

En ese mismo comentario, la persona aseguró que situaciones similares habrían ocurrido años atrás en Las Piedritas, también en el departamento Albardón, aunque no aportó mayores precisiones sobre aquellos episodios.

Otros usuarios también relacionaron el caso con supuestas prácticas de brujería, mientras que una vecina contó que durante la noche había escuchado varios gritos en la zona y preguntó si podrían tener alguna relación con lo sucedido.

Incluso, entre las recomendaciones que aparecieron en la publicación hubo quienes sugirieron realizar una cruz de ceniza como supuesto método de protección para las gallinas que quedaron con vida.

Por ahora, no se conocieron mayores detalles sobre el episodio ni se pudo determinar qué animal habría provocado la muerte de las gallinas. Tampoco se informó oficialmente sobre una investigación o intervención de autoridades para establecer qué ocurrió dentro del corral.