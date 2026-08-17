Fuerte temblor con epicentro en Albardón se hizo sentir en el Gran San Juan

El movimiento tuvo una Magnitud de 4° aunque se registró a una profundidad de 111 kilómetros de profundidad.

Un sismo registrado en Talacasto durante la noche del domingo se percibió en departamentos como Albardón y Caucete, pero también en el Gran San Juan, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El informe indica que el movimiento se produjo a las 23.21 horas del domingo y tuvo una Magnitud de 4°. La profundidad fue de 111 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al sureste de Talacasto; a 30 kilómetros al norte de San Juan y a 48 kilómetros al noroeste de Caucete.