    • 17 de agosto de 2026 - 09:00

    Fuerte temblor con epicentro en Albardón se hizo sentir en el Gran San Juan

    El movimiento tuvo una Magnitud de 4° aunque se registró a una profundidad de 111 kilómetros de profundidad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un sismo registrado en Talacasto durante la noche del domingo se percibió en departamentos como Albardón y Caucete, pero también en el Gran San Juan, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

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    El informe indica que el movimiento se produjo a las 23.21 horas del domingo y tuvo una Magnitud de 4°. La profundidad fue de 111 kilómetros.

    El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al sureste de Talacasto; a 30 kilómetros al norte de San Juan y a 48 kilómetros al noroeste de Caucete.

    Por otra parte, la Intensidad marcada por el Inpres fue de II a III en Albardón, Caucete, Ciudad de San Juan y sus alrededores, Jáchal y Valle Fértil.

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