Cuando la experiencia propia se convierte en una propuesta gastronómica novedosa y natural: la historia de Mayra Genem

Entre el trabajo, las obligaciones diarias y la vida familiar, cocinar puede convertirse en una tarea difícil de sostener que requiere más tiempo del que a veces se cuenta, recayendo en recalentados o preparaciones rápidas que sacan del apuro, pero dejan poco aporte nutricional. A partir de esa necesidad cotidiana nació “Raíz de Sol”, la propuesta gastronómica de Mayra Genem , quien encontró en la deshidratación de alimentos una manera de ofrecer comidas reales que pueden estar listas en apenas unos minutos.

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El emprendimiento de la joven sanjuanina surgió hace alrededor de un año y medio, basado en su experiencia personal. “Antes trabajaba en una empresa y no tenía tiempo para cocinar. Salía, tenía que estar con mis hijas y hacer un sinfín de actividades. Tenía que pasar a comprar comida ya preparada” , recuerda. Con experiencia en el mundo del emprededurismo, decidió dar un giro de 180°, dejando de lado su primer proyecto para dar paso a Raíz de Sol.

Su propuesta consiste en elaborar comidas deshidratadas, sin conservantes y procesadas a muy baja temperatura, un método que permite preservar el color, los nutrientes y el sabor de los ingredientes. El resultado es un producto que ocupa poco espacio y que, al hidratarse, multiplica su volumen. “En cinco minutos tenés un plato listo, libre de conservantes” , explicó Mayra en diálogo con DIARIO DE CUYO. Las presentaciones son de 100 gramos, mientras que al momento de cocinarse se obtienen aproximadamente 400 gramos de comida lista para consumir.

Actualmente cuenta con seis mixes diferentes. Entre ellos hay una variedad elaborada únicamente con verduras, que reúne 11 vegetales; un mix proteico compuesto por arroz integral, lentejas y la combinación de vegetales; además de risotto de hongos, risotto al pesto y guiso de lentejas.

La idea apunta especialmente a quienes buscan alimentarse mejor pero no cuentan con tiempo suficiente para realizar todo el proceso de preparación de una comida. También para aquellos que sienten pereza al momento de cocinar o no se amigan con las hornallas. Sucede que la propuesta de Mayra no solo destaca en su variedad y sabor, sino en la inmediatez.

Horas de trabajo para una comida en minutos, el secreto detrás de la propuesta de Mayra Genem

Cada momento de proceso de deshidratación es seguido de cerca por Mayra, quien le dedica el 100% de su tiempo al emprendimiento. Al ser vegetariana desde hace varios años, sabe lo importante que es alimentarse de manera saludable.

Aunque para el consumidor el proceso termina con una preparación de apenas cinco o diez minutos, detrás de cada paquete hay un trabajo que demanda muchas horas.

La deshidratación se realiza mediante un equipo eléctrico a 30 grados, una temperatura baja que permite retirar la humedad de los alimentos sin someterlos a procesos agresivos. “Cada verdura lleva su tiempo”, explicó Mayra. Por eso, debe controlar constantemente el proceso para evitar que los ingredientes se pasen y conseguir el punto adecuado.

Una de las particularidades de esta técnica es que los alimentos reducen considerablemente su volumen. Esto permite obtener productos pequeños y fáciles de trasladar y almacenar, aunque también implica que la producción sea limitada.

“Obtenés poca producción porque se reduce muchísimo. Entonces hay que trabajar constantemente para poder tener productos”, señaló.

Una propuesta que despierta curiosidad: dónde encontrar los productos de Mayra Genem

La reacción de quienes conocen por primera vez los productos suele estar marcada por la sorpresa. “Lo primero que preguntan es ‘¿no sos de acá?’ o ‘nunca lo vi’”, contó Mayra entre risas sobre las consultas que recibe.

Sin embargo, la curiosidad inicial suele transformarse en nuevas compras. La productora destacó que muchos clientes prueban los alimentos, vuelven a pedirlos y los recomiendan, lo que permitió que la comunidad de consumidores creciera de manera gradual.

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Todas las variedades de Raíz de Sol se pueden encontrar en el perfil de Instagram del emprendimiento @raizdesol.sj, o al 2644893499. Mayra trabaja con pedidos y también utiliza servicios de envío mediante aplicaciones para hacer llegar los alimentos a sus clientes.

Además suele tener presencia en distintas ferias de emprendedores y gastronómicas que se realizan en San Juan, siendo sin duda un escenario ideal para toparse con nuevas personas y potenciales clientes.