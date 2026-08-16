Con los mejores especialistas del mundo, San Juan será sede del 36° Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva

San Juan se prepara para recibir por primera vez el 36° Congreso Argentino e Internacional de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), uno de los encuentros científicos más importantes de la especialidad. La actividad se desarrollará del 19 al 21 de agosto y reunirá a destacados intensivistas del país y expertos internacionales.

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Los talleres comenzarán el martes 18 de agosto, mientras que el congreso tendrá su apertura oficial el miércoles 19 y se extenderá hasta el viernes 21. La llegada de especialistas de distintos puntos del país y del extranjero representa una oportunidad de relevancia para San Juan, tanto desde el ámbito científico como turístico.

El encuentro contará con la participación de reconocidos especialistas internacionales, considerados referentes de la medicina crítica a nivel mundial, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con profesionales argentinos.

La organización destacó que el congreso permitirá abordar los principales desafíos de la terapia intensiva, intercambiar experiencias y actualizar conocimientos sobre los avances científicos vinculados al cuidado de pacientes críticos.

La realización del evento es impulsada por la Regional Cuyo de SATI, cuyo trabajo fue fundamental para que San Juan fuera elegida como sede. El comité ejecutivo está encabezado por el doctor Mariano Sisterna, mientras que la doctora Graciela Aguilera se encuentra al frente del Comité Científico.

La presidenta del 36° Congreso, Dra. María Cristina Orlandi, destacó la importancia de este encuentro para fortalecer la formación continua y el intercambio entre profesionales. “La terapia intensiva es una especialidad que se construye cada día a partir del conocimiento, el trabajo en equipo y el compromiso con los pacientes más vulnerables”, señaló.

En ese sentido, remarcó que los congresos de la sociedad constituyen una oportunidad para “intercambiar experiencias, reflexionar sobre los desafíos de nuestra práctica y actualizar los avances científicos que guían el cuidado del paciente crítico”.

Una actividad para toda la comunidad

Uno de los aspectos destacados de la agenda será una charla abierta a la comunidad para aprender a reconocer los principales signos de un ACV y saber cómo actuar ante una emergencia.

La propuesta busca acercar conocimientos médicos a la población y brindar herramientas que pueden resultar fundamentales para detectar rápidamente un accidente cerebrovascular y solicitar asistencia.

Además de la participación de profesionales de la salud, está previsto el acompañamiento de autoridades provinciales. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo de San Juan participarán de las actividades, al igual que el gobernador Marcelo Orrego.

Un evento de importancia para San Juan

La realización por primera vez en la provincia de un Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva posiciona a San Juan como sede de encuentros científicos de relevancia nacional e internacional.

Desde la organización también invitaron a los participantes a conocer la provincia y destacaron su “hospitalidad, belleza natural y riqueza cultural”.

El congreso buscará así combinar actualización científica, formación profesional e intercambio internacional, con la presencia de especialistas que llegarán a San Juan para debatir sobre el presente y futuro de la medicina crítica.

La actividad se desarrollará entre el 18 y el 21 de agosto, con talleres previos y tres jornadas centrales de conferencias, exposiciones e intercambio profesional.