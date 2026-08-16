Más de 20 mil personas celebraron el Día del Niño con una gran fiesta en Santa Lucía

Más de 20 mil personas se acercaron este domingo al Camping Don Bosco para disfrutar de una nueva celebración por el Día del Niño organizada por la Municipalidad de Santa Lucía. La jornada reunió a familias de distintos puntos del departamento y tuvo juegos, espectáculos, sorteos, chocolate y música en vivo.

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Como ocurre cada año, el tradicional festejo convocó a niños y familias que disfrutaron de una tarde pensada para compartir y celebrar. Entre las principales propuestas se destacó el gran chocolate para los presentes y el sorteo de 70 bicicletas, uno de los momentos que generó mayor expectativa entre los chicos.

La música también tuvo un papel central. El reconocido grupo Omega se presentó ante una multitud y puso ritmo a la celebración con algunos de sus principales éxitos.

El festejo contó con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien acompañó al intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. También participaron el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, además de funcionarios provinciales y departamentales.

Durante la jornada, Juan José Orrego destacó la importancia de generar espacios de encuentro para las familias del departamento y explicó que este año se buscó darle una impronta especial al tradicional festejo.

“Tomamos la decisión de ponerle una impronta diferente y generar esto que es tan lindo: juntarnos con las familias del departamento, con los papás, los abuelos, los tíos, todos nuestros vecinos y amigos del barrio”, expresó.

El intendente también agradeció el acompañamiento del gobernador Marcelo Orrego y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos con los vecinos.

Marcelo Orrego destacó el trabajo detrás del festejo

Por su parte, el gobernador felicitó al municipio por la organización y sostuvo que una celebración de esta magnitud es resultado del trabajo realizado durante todo el año.

“Quiero felicitar al intendente porque esto que estamos viviendo no es casualidad, tiene que ver con el trabajo diario”, señaló.

Marcelo Orrego destacó además el clima familiar de la jornada y aseguró que el encuentro permitió compartir una tarde “con felicidad, con alegría y por supuesto llevando mucho amor a nuestros hijos y vecinos”.

“Esto nos permite disfrutar una tarde en familia, por lo que este es un festejo de todos los vecinos de este querido departamento”, agregó.

Con esta convocatoria, el Día del Niño en el Camping Don Bosco volvió a posicionarse como una de las grandes celebraciones familiares de Santa Lucía, con una propuesta que reunió a miles de vecinos para compartir juegos, música y actividades pensadas para toda la familia.