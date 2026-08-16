Más de 3.000 personas dieron inicio a los festejos por el Día del Niño en Rawson

Más de 3.000 personas participaron este sábado del primer festejo por el Día del Niño organizado por la Municipalidad de Rawson. La actividad se desarrolló en la Plaza de Villa San Damián, donde chicos y grandes disfrutaron de una tarde con juegos, shows, premios, chocolate y distintas propuestas recreativas.

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El encuentro marcó el comienzo de una agenda de celebraciones que se extenderá durante todo agosto y recorrerá distintos puntos del departamento, con el objetivo de acercar actividades gratuitas a las familias y generar espacios de encuentro en los propios barrios.

La jornada también contó con la presencia de Rawson en Comunidad , el operativo integral del municipio que permite acercar servicios y prestaciones de distintas áreas a los vecinos. En esta oportunidad, las familias pudieron acceder a propuestas de Desarrollo Humano Integral, Salud Comunitaria, Juventudes, Género y Familia, Educación y Formación, Empleo y capacitación en oficios, Cultura, Deportes y Zoonosis, además de espacios de atención y asesoramiento.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga , destacó la convocatoria registrada durante el primer festejo. “Estamos muy felices de ver a miles de chicos y familias disfrutando juntos. Más de 3.000 personas nos acompañaron en Villa San Damián y eso demuestra la importancia de generar estos espacios de encuentro, donde nuestros niños sean los verdaderos protagonistas”, sostuvo.

Además, anticipó que las actividades continuarán en diferentes sectores del departamento. “Este fue solamente el comienzo. Durante todo agosto vamos a seguir llegando a distintos puntos de Rawson para que más familias puedan disfrutar cerca de sus casas”, señaló.

El próximo festejo será este lunes 17 de agosto, de 14 a 18, en el playón del barrio Valle Grande. Luego, el cronograma continuará el sábado 22 de agosto en la Plaza del barrio Belgrano; el domingo 23 en el predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro; y el sábado 29 en la Plaza de los Niños del barrio Güemes.

En cada jornada habrá chocolate, premios, juegos, shows y diferentes sorpresas para los chicos y sus familias.

Además, Rawson en Comunidad acompañará las actividades previstas en barrio Belgrano, Médano de Oro y barrio Güemes, con la presencia de distintas áreas y servicios municipales. En Valle Grande, en cambio, el operativo no se realizará debido a que el programa estuvo recientemente en ese sector.Más de 3.000 personas dieron inicio a los festejos por el Día del Niño en Rawson

De esta manera, el municipio continuará durante las próximas semanas con una agenda que combinará los festejos por el Día del Niño con propuestas recreativas y la presencia de distintas áreas municipales en los barrios de Rawson.