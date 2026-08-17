Un sanjuanino ganó $3 millones en el Telekino y el premio salió en un sorteo récord

La suerte volvió a sonreírle a un sanjuanino en el Telekino. En el sorteo N° 2441, realizado este domingo 16 de agosto, un cartón vendido en San Juan resultó ganador de uno de los cinco premios de $3 millones otorgados por número de cartón.

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El cartón ganador fue el N° 0.182.525, vendido en la provincia de San Juan. El premio forma parte de una categoría especial que entregó $3 millones por cada cartón ganador, con cinco afortunados en total.

En el juego principal, en tanto, hubo un ganador de los 15 aciertos, que se llevó un pozo de $248.897.077. El premio mayor fue vendido en Salta.

También hubo 23 ganadores con 14 aciertos, quienes obtuvieron $596.292 cada uno, mientras que 665 apostadores acertaron 13 números y cobraron $62.252. En la categoría de 12 aciertos hubo 7.456 ganadores, con un premio de $19.041 para cada uno.

La combinación sorteada en el Telekino fue:

01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23 - 24 - 25

En el ReKino, hubo 14 ganadores, que recibieron $362.823 cada uno.

Tras el sorteo, el próximo pozo estimado para los 15 aciertos alcanzará los $300 millones, además de un viaje a Europa y un crucero por el Mediterráneo para dos personas.

El próximo sorteo del Telekino será el domingo 23 de agosto, bajo el número 2442, y tendrá un monto estimado total de premios de $500 millones.