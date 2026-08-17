    • 17 de agosto de 2026 - 10:18

    Un sanjuanino ganó $3 millones en el Telekino y el premio salió en un sorteo récord

    El afortunado obtuvo uno de los cinco premios de 3 millones de pesos. Un salteño se quedó con el premio mayor de casi 300 millones de pesos.

    Telekino.-
    Telekino.-

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreírle a un sanjuanino en el Telekino. En el sorteo N° 2441, realizado este domingo 16 de agosto, un cartón vendido en San Juan resultó ganador de uno de los cinco premios de $3 millones otorgados por número de cartón.

    Leé además

    Compras de última hora en el centro sanjuanino.

    Compras de última hora: largas filas y gran movimiento en el centro sanjuanino por el Día del Niño
    Las composiciones grabadas serán patentadas por la UNSJ y también estarán en un libro impreso, dijo Daniel Giovenco (Fotos Gentileza Daniel Giovenco - Xama)

    La UNSJ culminó las grabaciones del Cancionero de Trovadores

    El cartón ganador fue el N° 0.182.525, vendido en la provincia de San Juan. El premio forma parte de una categoría especial que entregó $3 millones por cada cartón ganador, con cinco afortunados en total.

    En el juego principal, en tanto, hubo un ganador de los 15 aciertos, que se llevó un pozo de $248.897.077. El premio mayor fue vendido en Salta.

    También hubo 23 ganadores con 14 aciertos, quienes obtuvieron $596.292 cada uno, mientras que 665 apostadores acertaron 13 números y cobraron $62.252. En la categoría de 12 aciertos hubo 7.456 ganadores, con un premio de $19.041 para cada uno.

    Cómo quedaron los números del Telekino

    La combinación sorteada en el Telekino fue:

    01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23 - 24 - 25

    En el ReKino, hubo 14 ganadores, que recibieron $362.823 cada uno.

    Tras el sorteo, el próximo pozo estimado para los 15 aciertos alcanzará los $300 millones, además de un viaje a Europa y un crucero por el Mediterráneo para dos personas.

    El próximo sorteo del Telekino será el domingo 23 de agosto, bajo el número 2442, y tendrá un monto estimado total de premios de $500 millones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lo asombroso de este lugar son las formas, que se gestaron naturalmente gracias al efecto de la erosión. 

    Los Hongos de Tocota: la formación geológica secreta en el desierto sanjuanino

    Carlos Luis Cáceres.

    Apareció sano y salvo Carlos Luis Cáceres, el sanjuanino que estaba desaparecido tras el terremoto en Colombia

    Shadows se impuso en la categoría Dance Cover en el importante certamen nacional K-Pop

    Shadows, el grupo sanjuanino que conquistó la cima del K-Pop nacional

    Carlos Luis Cáceres.

    Cancillería confirmó que el sanjuanino Carlos Luis Cáceces es el único argentino desaparecido tras el terremoto en Colombia