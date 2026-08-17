Alerta amarilla por nevadas en San Juan: qué zonas están afectadas y las recomendaciones para circular

La Dirección de Protección Civil de San Juan informó que rige una Alerta Amarilla por nevadas para la tarde y noche de este lunes 17 de agosto. El aviso alcanza sectores de la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, con acumulación de nieve y posibles complicaciones para la circulación.

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Según el organismo, el área de alta cordillera será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En los sectores cordilleranos se esperan acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros de nieve, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

Además, la nieve en suspensión podría generar una importante reducción de la visibilidad, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y extremar los cuidados en las rutas.

En el resto del área bajo alerta se prevé una acumulación de entre 5 y 10 centímetros. En las zonas de mayor elevación tampoco se descarta la presencia de lluvia y nieve mezcladas o precipitaciones en forma de lluvia.

Protección Civil recordó que quienes deban transitar por zonas afectadas deben llevar cadenas adecuadas para los neumáticos, cuyo uso puede ser exigido por las fuerzas de seguridad durante los controles de ruta.

También recomendaron revisar previamente el vehículo y verificar que el sistema de refrigeración tenga líquido anticongelante en las proporciones adecuadas. Las escobillas del limpiaparabrisas y el sistema de calefacción y desempañado deben funcionar correctamente para mantener el parabrisas despejado.

Durante el trayecto se debe circular con luces bajas encendidas de manera permanente y utilizar las luces antiniebla únicamente cuando correspondan y la visibilidad sea muy reducida.

Sobre hielo y nieve, la principal recomendación es reducir considerablemente la velocidad y aumentar la distancia de seguridad: se aconseja duplicarla o incluso triplicarla respecto del vehículo que circula adelante.

También es importante evitar frenadas bruscas, aceleraciones repentinas y giros secos. Para desacelerar, se recomienda utilizar el freno motor mediante rebajes.

En caso de que el vehículo pierda adherencia y comience a patinar, se debe evitar pisar bruscamente el freno y girar el volante suavemente hacia el mismo lado en el que se desplaza la cola del automóvil.

Qué llevar en el vehículo ante una emergencia

Protección Civil aconsejó viajar con mantas térmicas, ropa de abrigo adicional, camperas impermeables y guantes, especialmente si el trayecto atraviesa sectores cordilleranos.

También es importante llevar agua potable y alimentos con alto aporte calórico, como chocolates, frutos secos o barras de cereal, ante la posibilidad de quedar varado.

Otra recomendación es mantener el tanque de combustible lo más lleno posible, para garantizar el funcionamiento de la calefacción si el vehículo queda detenido durante un período prolongado.

Por último, se aconseja llevar los teléfonos celulares con la batería completa y un cargador portátil, para poder comunicarse ante cualquier emergencia.

Lluvias para el Gran San Juan

Este lunes 17 de agosto, San Juan tendrá una jornada fría e inestable. Según el pronóstico, se esperan lluvias desde la mañana, con mayor probabilidad durante la tarde, cuando las chances de precipitaciones alcanzarán entre el 70% y el 100%. Durante la mañana, la temperatura rondará los 7 grados, con lluvias y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Por la tarde, el termómetro llegará apenas a los 10°, mientras que las condiciones se volverán más inestables, con lluvias y hasta un 100% de probabilidad de precipitaciones.

Por la noche, continuará el tiempo lluvioso, con una temperatura cercana a los 7° y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.