La Circunvalación suma un nuevo frente de obra: conocé cómo serán los desvíos de tránsito

El Ministerio de Infraestructura de la provincia informó que avanza a paso firme el plan integral de repavimentación de la Avenida Circunvalación . A partir de este martes 18 de agosto , durante el turno tarde, se habilitará un nuevo sector de trabajo que modificará temporalmente el flujo vehicular en una de las arterias más concurridas de la provincia.

Este lunes arranca la repavimentación de la avenida Circunvalación: cómo serán los desvíos

En fotos, la repavimentación de la Circunvalación: así avanzan los primeros kilómetros de la obra

Las tareas forman parte de un plan de renovación estructural que busca recuperar la calzada, garantizar la seguridad vial y mejorar sensiblemente la experiencia de manejo de miles de conductores que transitan a diario por el anillo vial.

Con la apertura de este nuevo tramo en el anillo interno, las autoridades viales dispusieron desvíos específicos tanto para quienes circulan de este a oeste como en el sentido contrario.

La intervención afectará el tramo comprendido entre las rampas situadas antes y después de calle Urquiza .

Este nuevo frente se suma a los trabajos de repavimentación que ya se vienen ejecutando en la calzada externa, donde el corte y desvío continúan activos.

¿Cómo circular? Quienes se desplacen por el anillo externo deben desviarse por la rampa de salida hacia calle Mendoza, avanzar por la calle lateral de la avenida y retomar la traza principal a través de la rampa de ingreso ubicada pasando la intersección con Mendoza.

Atención conductores: dado que coexistirán varios sectores con modificaciones y reducciones de calzada, el Ministerio solicita extremar las precauciones, respetar los límites de velocidad indicados y prestar especial atención a la cartelería y señalización del personal de tránsito.

Detalle técnico de la obra en la Circunvalación

Las tareas en marcha no representan un simple emparchado, sino una rehabilitación integral e idónea de la estructura vial para asegurar la durabilidad del pavimento a largo plazo en esta avenida de San Juan.

El plan de trabajo contempla las siguientes etapas técnicas:

Tratamiento superficial y preventivo: sellado de juntas, fisuras y grietas existentes para evitar filtraciones de agua.

sellado de juntas, fisuras y grietas existentes para evitar filtraciones de agua. Reparación localizada: bacheo intensivo con mezcla asfáltica en caliente en los puntos críticos.

bacheo intensivo con mezcla asfáltica en caliente en los puntos críticos. Saneamiento estructural: demolición del pavimento de hormigón deteriorado y excavación profunda en los sectores afectados.

demolición del pavimento de hormigón deteriorado y excavación profunda en los sectores afectados. Acondicionamiento de suelo: reacondicionamiento, nivelación y perfilado de la base granular previa.

reacondicionamiento, nivelación y perfilado de la base granular previa. Refuerzo de subbase: construcción de una nueva base rígida de suelo-cemento para brindar mayor soporte al tránsito pesado.

construcción de una nueva base rígida de suelo-cemento para brindar mayor soporte al tránsito pesado. Terminación: Colocación de una carpeta asfáltica totalmente nueva y de alta resistencia.

Recomendaciones para la comunidad

Para evitar demoras innecesarias o situaciones de riesgo en las zonas afectadas, se aconseja a los usuarios: