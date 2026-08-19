Copa País: Albardón debutó con triunfo y la Liga Iglesiana quedó complicada

Se jugó la segunda fecha de la Zona San Juan en la Copa Pais y el campeón arrancó con una victoria por 2-1.

Segundo capítulo de la Copa País para los equipos de San Juan y en el Polideportivo de Campo Afuera, la Liga Albardón-Angaco debutó con victoria en su campaña para intentar retener la corona. Con goles del lateral derecho Rodrigo Adaoz y otro del delantero, Ricardo 'Toti' Pérez, los albardoneros derrotaron por 2-1 a la selección de la Liga Iglesiana, que descontó a través de Enzo Marinero, con un tiro penal.

En las posiciones de la Zona San Juan, la Liga Sanjuanina y la Liga Albardón-Angaco quedaron con 3 puntos, mientras que la Liga Iglesiana quedó casi eliminada sin unidades.

En el primer tiempo, Albardón siempre fue el que propuso y logró abrir la cuenta a través de Adaoz, aunque Iglesia quiso reaccionar y generó un par de ocasiones para empatarlo. En el complemento, antes de los 15' los albardoneros duplicaron su ventaja para pasar a controlar el partido pero en el cierre, los iglesianos presionaron y a los 43' llegó el penal que el talentoso Enzo Marinero cambió por gol.

No quedó tiempo para más. Albardón empezó ganando y aunque quedó debajo de la Liga Sanjuanina por un gol en la tabla, en la próxima fecha se verán las caras en un cruce apasionante entre dos seleccionados que se armaron para pelear la clasificación por San Juan. Será el miércoles 26 desde las 21 en el estadio San Juan del Bicentenario en Pocito.