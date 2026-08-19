    • 19 de agosto de 2026 - 19:28

    Copa País: Albardón debutó con triunfo y la Liga Iglesiana quedó complicada

    Se jugó la segunda fecha de la Zona San Juan en la Copa Pais y el campeón arrancó con una victoria por 2-1.

    Capitán. Emanuel Castillo despeja en el área albardonera. El campeón empezó ganando en la Copa País.

    Capitán. Emanuel Castillo despeja en el área albardonera. El campeón empezó ganando en la Copa País.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Segundo capítulo de la Copa País para los equipos de San Juan y en el Polideportivo de Campo Afuera, la Liga Albardón-Angaco debutó con victoria en su campaña para intentar retener la corona. Con goles del lateral derecho Rodrigo Adaoz y otro del delantero, Ricardo 'Toti' Pérez, los albardoneros derrotaron por 2-1 a la selección de la Liga Iglesiana, que descontó a través de Enzo Marinero, con un tiro penal.

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    Segunda. En el Polideportivo de Campo Afuera, Albardón debutará ante Iglesia en otro capítulo de la Copa País.

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    Debut. La Sanjuanina arrancó ganando en Iglesia por 3-1 en la Copa País. 

    Copa País: La Liga Sanjuanina arrancó con triunfo en Iglesia

    En las posiciones de la Zona San Juan, la Liga Sanjuanina y la Liga Albardón-Angaco quedaron con 3 puntos, mientras que la Liga Iglesiana quedó casi eliminada sin unidades.

    En el primer tiempo, Albardón siempre fue el que propuso y logró abrir la cuenta a través de Adaoz, aunque Iglesia quiso reaccionar y generó un par de ocasiones para empatarlo. En el complemento, antes de los 15' los albardoneros duplicaron su ventaja para pasar a controlar el partido pero en el cierre, los iglesianos presionaron y a los 43' llegó el penal que el talentoso Enzo Marinero cambió por gol.

    No quedó tiempo para más. Albardón empezó ganando y aunque quedó debajo de la Liga Sanjuanina por un gol en la tabla, en la próxima fecha se verán las caras en un cruce apasionante entre dos seleccionados que se armaron para pelear la clasificación por San Juan. Será el miércoles 26 desde las 21 en el estadio San Juan del Bicentenario en Pocito.

    La Liga Iglesiana, que se armó contra el tiempo y solamente con el respaldo de Roly Montaña para todo, pagó ese precio de no tener competencia en el primer semestre para la categoría superior.

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