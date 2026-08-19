El delantero inglés del Bayern Múnich se consagró como el máximo artillero de la temporada en el fútbol europeo. Su impresionante registro lo deja muy cerca de las marcas históricas que ostentan las máximas leyendas del deporte.

El delantero inglés Harry Kane ratificó su extraordinario momento futbolístico al quedarse oficialmente con la Bota de Oro, el prestigioso galardón que premia al máximo goleador de las ligas europeas. Su contundencia ofensiva con la camiseta del Bayern Múnich no solo le valió el reconocimiento continental, sino que lo metió de lleno en la conversación histórica, acercándose peligrosamente a los registros que durante años impusieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El delantero del Bayern Múnich convirtió un total de 36 goles en 31 partidos, sumando todas las competiciones, igualando su marca del año anterior. Además superó en la lista al noruego Erling Haaland, con 26 tantos en el Manchester City, y al francés Kylian Mbappé, con 25 en el Real Madrid.

Una temporada letal en el fútbol europeo A base de goles fecha tras fecha en la Bundesliga y certámenes internacionales, el atacante británico demostró una jerarquía indiscutible que lo posiciona como uno de los mejores número nueve del planeta.

Consolidación goleadora: Su eficacia dentro del área le permitió superar a sus principales perseguidores en la tabla de artilleros de Europa.

Impacto en el Bayern Múnich: Su liderazgo ofensivo se convirtió en el pilar fundamental del conjunto alemán, que confía en sus botines para cada desafío de la temporada.