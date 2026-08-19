Harry Kane se quedó con la Bota de Oro y acecha los récords de Messi y Cristiano Ronaldo

El delantero inglés Harry Kane ratificó su extraordinario momento futbolístico al quedarse oficialmente con la Bota de Oro, el prestigioso galardón que premia al máximo goleador de las ligas europeas. Su contundencia ofensiva con la camiseta del Bayern Múnich no solo le valió el reconocimiento continental, sino que lo metió de lleno en la conversación histórica, acercándose peligrosamente a los registros que durante años impusieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
El delantero del Bayern Múnich convirtió un total de 36 goles en 31 partidos, sumando todas las competiciones, igualando su marca del año anterior. Además superó en la lista al noruego Erling Haaland, con 26 tantos en el Manchester City, y al francés Kylian Mbappé, con 25 en el Real Madrid.
Una temporada letal en el fútbol europeo
A base de goles fecha tras fecha en la Bundesliga y certámenes internacionales, el atacante británico demostró una jerarquía indiscutible que lo posiciona como uno de los mejores número nueve del planeta.
Consolidación goleadora: Su eficacia dentro del área le permitió superar a sus principales perseguidores en la tabla de artilleros de Europa.
Impacto en el Bayern Múnich: Su liderazgo ofensivo se convirtió en el pilar fundamental del conjunto alemán, que confía en sus botines para cada desafío de la temporada.
A la sombra de los gigantes: el desafío de los récords
Con la obtención de esta Bota de Oro, Kane achica distancias con las cifras estratosféricas que en su momento establecieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante sus épocas doradas en la elite mundial. Si bien alcanzar las marcas absolutas de ambos astros representa un reto mayúsculo, la constancia y el promedio de gol del inglés demuestran que está en condiciones de seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol moderno.