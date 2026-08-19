El sanjuanino Santiago Muñoz hizo podio en Buenos Aires y fue tercero en una importante competencia de hipismo

El jinete sanjuanino tuvo una destacada actuación en Campo de Mayo y terminó tercero en el Gold Tour, sobre una altura de 1,20 metros, junto a Roi Chocogold.

El deporte ecuestre sanjuanino volvió a quedar bien representado a nivel nacional e internacional. Santiago Muñoz, jinete sanjuanino representante del Jockey Club San Juan, consiguió un destacado tercer puesto en el Gold Tour del FEI Jumping Children’s Classics, competencia que reunió a jóvenes jinetes de distintos puntos del país y del exterior.

El certamen se desarrolló durante los días 15 y 16 de agosto en Campo de Mayo, Buenos Aires, y contó con pruebas de alto nivel para las categorías juveniles.

Muñoz tuvo una gran actuación en el Gold Tour, sobre una altura de 1,20 metros, donde logró meterse en el podio y cerrar una competencia de carácter internacional con un resultado de relevancia para el deporte ecuestre de San Juan.

El jinete sanjuanino compitió junto a Roi Chocogold, caballo propiedad de Martín Moschini, formando un binomio que mostró un gran desempeño a lo largo de la competencia y consiguió ubicarse entre los mejores.

El trabajo detrás del podio del sanjuanino Muñoz estuvo acompañado durante la competencia por su entrenador, Ricardo Yacante, quien estuvo a cargo de su preparación y dirección técnica.