Copa País: Debuta el campeón Albardón recibiendo al seleccionado de Iglesia

Este miércoles, en el Polideportivo de Campo Afuera, los albardoneros abrirán su participación en la Zona San Juan desde las 16,15.

Segunda. En el Polideportivo de Campo Afuera, Albardón debutará ante Iglesia en otro capítulo de la Copa País.

Fútbol de miércoles para los departamentos de San Juan y en esta jornada, nueva fecha de la Copa País que organiza el Consejo Federal de AFA. Desde las 16,15 en el Polideportivo de Campo Afuera, la Liga Albardón-Angaco será local de la Liga Iglesiana.

En la primera jornada, la Liga Sanjuanina se hizo fuerte en cancha de Colola y derrotó por 3-1 a los Iglesianos que necesitan urgente un buen resultado como para reacomodar la zona. Recordando que serán dos ruedas, con cuatro partidos para cada uno de los participantes. En esta segunda jornada cumplirá con fecha libre el seleccionado capitalino.

La Liga Albardón-Angaco tiene el grato antecedente de haberse quedado con la Zona San Juan en la primera edición del 2025. Los albardoneros decidieron apostar a esa base campeona con la continuidad de Ricardo Molina como entrenador y la presencia de varios futbolistas que ganaron la final del año pasado ante la Liga Caucetera.

En la previa, Albardón parece favorito pero los Iglesianos, dirigidos por Carlos Vera, saben que un mal resultado los deja casi afuera y buscarán dar el gran batacazo en Campo Afuera.