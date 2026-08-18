Boca ya enfrenta a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana: igualan 0 a 0

Boca Juniors ganó en la ida por 3-1 y ahora intentará sellar la serie en Paraguay. Transmite ESPN y Disney+ a las 19

En una nueva fecha de la Copa Sudamericana, Boca se medirá ante Recoleta de Paraguay por la revancha de los octavos de final. El Xeneize llega con una ventaja importante luego del 3-1 conseguido en la ida, pero Rodolfo Arruabarrena deberá rearmar el equipo debido a la baja de tres jugadores importantes por lesión para buscar sostener el resultado.

La primera ausencia será la del capitán Leandro Paredes, quien sufrió una molestia en el isquiotibial durante el último partido ante Platense y no viajará a Asunción. Después de una seguidilla exigente, el mediocampista tendrá ahora un respiro obligado.

Pero no será la única baja que tendrá Boca. Leandro Lozano y Marco Pellegrino también terminaron el último encuentro con molestias y quedaron descartados para el partido ante Recoleta.