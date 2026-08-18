    • 18 de agosto de 2026 - 15:51

    Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha del Mundial

    Argentina perdió 3-1 ante el conjunto local y sufrió su primera derrota en el torneo. El jueves deberá sumar frente a Nueva Zelanda para avanzar de ronda.

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Leones perdieron 3-1 frente a Países Bajos este martes por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Hockey 2026, que se disputa entre Países Bajos y Bélgica. El seleccionado argentino llegó a estar 1-1 gracias a un gol de Nicolás Della Torre, pero el empate parcial no alcanzó y los neerlandeses terminaron imponiéndose en el segundo tiempo.

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    El encuentro se jugó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, donde Argentina se mantuvo en partido durante buena parte del desarrollo ante uno de los principales candidatos al título. Países Bajos abrió el marcador a través de Thierry Brinkman, pero la reacción argentina llegó rápidamente.

    A los 11 minutos del primer cuarto, Nicolás Della Torre aprovechó un córner corto y convirtió el 1-1, un gol que volvió a poner a Los Leones en igualdad y les permitió sostener un trámite parejo durante la primera mitad.

    El gol de Nicolás Della Torre significó el 1-1 parcial para Los Leones, aunque finalmente no alcanzó para evitar la derrota ante Países Bajos. Video: SportsCenter / ESPN.

    Después del descanso, el conjunto local logró marcar la diferencia. Apenas transcurridos tres minutos del tercer cuarto, Tijmen Reyenga convirtió el 2-1, mientras que Duco Telgenkamp apareció a los 12 minutos del mismo período para establecer el 3-1 definitivo.

    Argentina intentó reaccionar, pero no logró volver a descontar y sufrió así su primera derrota en el Mundial, después de haber comenzado su participación con un triunfo por 3-0 frente a Japón.

    Tras el partido, Thomas Habif consideró que el equipo mostró una mejor versión respecto del debut y señaló que este tipo de encuentros se resuelven por pequeños detalles. Della Torre, por su parte, destacó la capacidad de Países Bajos para hacer daño en las transiciones.

    Los Leones se jugarán la clasificación ante Nueva Zelanda

    Con los resultados de la segunda fecha, Países Bajos lidera el Grupo A con seis puntos, mientras que Argentina y Nueva Zelanda tienen tres unidades. Japón aparece último, todavía sin puntos.

    La definición llegará el jueves 20 de agosto desde las 7.30, hora argentina, cuando Los Leones enfrenten a Nueva Zelanda nuevamente en Amstelveen. El seleccionado oceánico llegará después de vencer 2-0 a Japón.

    Los dos primeros de la zona avanzarán a la siguiente instancia, mientras que los equipos que finalicen en el tercer y cuarto lugar quedarán relegados a la disputa por posiciones inferiores. Por eso, el duelo ante Nueva Zelanda será determinante para las aspiraciones argentinas de continuar en carrera por el título.

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