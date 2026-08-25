Ullum: inauguraron obras de urbanización en Villa Santa Rosa para transformar la accesibilidad y seguridad

Las obras en Ullum van desde la construcción de cordones hasta la modernización de la red de iluminción.

En una jornada histórica para la comunidad, el municipio de Ullum inauguró este lunes las obras de infraestructura urbana en las inmediaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Alejandro Royón. La intervención integral abarca un conjunto de mejoras estratégicas diseñadas para elevar la calidad de vida de las familias, optimizar la circulación peatonal.

La transformación del entorno responde a una demanda histórica de los transeúntes y pacientes que diariamente acuden al centro de salud. A través de una planificación integral, los obreros municipales desplegaron tareas de construcción, señalización y puesta en valor ambiental.

Detalle de las intervenciones urbanísticas en Ullum 3.000 metros de veredas continuas y rampas: se construyeron sendas peatonales con criterios de accesibilidad universal, garantizando el desplazamiento sin barreras de personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos de bebé.

se construyeron sendas peatonales con criterios de accesibilidad universal, garantizando el desplazamiento sin barreras de personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos de bebé. Cordones y señalización vial: se instaló nueva cartelería informativa y vial que delimita con claridad las calles, mejorando la seguridad del tránsito tanto vehicular como peatonal.

se instaló nueva cartelería informativa y vial que delimita con claridad las calles, mejorando la seguridad del tránsito tanto vehicular como peatonal. Modernización de la red de iluminación: se concretó el recambio e instalación de 30 luminarias con tecnología LED de última generación, asegurando mayor eficiencia energética, mejor visibilidad nocturna y prevención del delito.

se concretó el recambio e instalación de 30 luminarias con tecnología LED de última generación, asegurando mayor eficiencia energética, mejor visibilidad nocturna y prevención del delito. Reforestación y cuidado ambiental: se incorporaron ejemplares arbóreos en sectores que carecían de vegetación pública, un paso fundamental para mitigar las altas temperaturas y generar pulmones verdes más saludables. Compromiso institucional y visión comunitaria Durante el acto de inauguración, el intendente David Domínguez destacó la importancia del trabajo articulado entre la gestión municipal y la ciudadanía para consolidar el desarrollo local.

'Queremos que Ullum crezca, tenemos mucha gente valiosa, los invito nuevamente a que construyamos juntos. Aprendamos a cuidar lo público y a enseñar a nuestros hijos y nietos buenos hábitos. Cuenten con este equipo", remarcó el jefe comunal durante su discurso ante los vecinos.