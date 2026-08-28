    • 28 de agosto de 2026 - 14:07

    Calingasta: chocó contra un camión, su moto se incendió y murió mientras esperaba ser derivado al hospital

    El grave siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana en la localidad de Tamberías, Calingasta. El motociclista sufrió heridas de extrema gravedad.

    Tragedia en Calingasta.

    Tragedia en Calingasta.

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    GENTILEZA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista murió este viernes luego de protagonizar un violento choque contra un camión en Calingasta. La víctima había quedado internada en grave estado en el Hospital de Calingasta y aguardaba ser trasladada en helicóptero sanitario al Hospital Rawson, pero falleció antes de que pudiera concretarse el operativo.

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    El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este viernes en la esquina de Ramón Díaz y Maipú, en Tamberías, por causas que todavía son investigadas.

    Violento choque en Calingasta

    De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en esa intersección colisionaron una motocicleta y un camión perteneciente a una distribuidora. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de extrema gravedad.

    Tras el choque, se desplegó un operativo de asistencia para auxiliar al motociclista y trasladarlo rápidamente al Hospital de Calingasta, donde quedó internado debido a la delicada condición en la que se encontraba.

    Murió mientras esperaba el helicóptero sanitario

    Ante la gravedad de las heridas, se había dispuesto su traslado aéreo al Hospital Rawson, en la Capital, con el objetivo de que recibiera atención médica de mayor complejidad.

    Sin embargo, el motociclista murió mientras aguardaba la llegada del helicóptero sanitario, según confirmaron fuentes policiales.

    La motocicleta se incendió tras el impacto

    La violencia del siniestro también provocó que la motocicleta comenzara a incendiarse poco después de la colisión. Las llamas envolvieron el vehículo y fue necesaria la intervención correspondiente para controlar el fuego y evitar que se propagara.

    Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el fatal choque en Calingasta y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del motociclista.

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