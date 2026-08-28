Calingasta: chocó contra un camión, su moto se incendió y murió mientras esperaba ser derivado al hospital

El grave siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana en la localidad de Tamberías, Calingasta. El motociclista sufrió heridas de extrema gravedad.

Un motociclista murió este viernes luego de protagonizar un violento choque contra un camión en Calingasta. La víctima había quedado internada en grave estado en el Hospital de Calingasta y aguardaba ser trasladada en helicóptero sanitario al Hospital Rawson, pero falleció antes de que pudiera concretarse el operativo.

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este viernes en la esquina de Ramón Díaz y Maipú, en Tamberías, por causas que todavía son investigadas.

Violento choque en Calingasta De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en esa intersección colisionaron una motocicleta y un camión perteneciente a una distribuidora. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de extrema gravedad.

Tras el choque, se desplegó un operativo de asistencia para auxiliar al motociclista y trasladarlo rápidamente al Hospital de Calingasta, donde quedó internado debido a la delicada condición en la que se encontraba.

Murió mientras esperaba el helicóptero sanitario Ante la gravedad de las heridas, se había dispuesto su traslado aéreo al Hospital Rawson, en la Capital, con el objetivo de que recibiera atención médica de mayor complejidad.