    • 28 de agosto de 2026 - 13:37

    Transportaban ladrillos de cocaína en autos de alta gama: cuatro detenidos y seis kilos de droga secuestrada

    Una investigación iniciada por una denuncia anónima terminó con cuatro hombres detenidos y más de seis kilos de cocaína secuestrados en Rawson y Pocito.

    Los ladrillos de cocaína y las hojas de coca secuestrados por la Policía Federal.&nbsp;

    Los ladrillos de cocaína y las hojas de coca secuestrados por la Policía Federal. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una denuncia anónima puso en marcha una investigación que terminó destapando un presunto circuito de distribución de cocaína en San Juan. La Policía Federal detuvo a cuatro hombres y secuestró más de seis kilogramos de droga tras una persecución y dos allanamientos realizados en Rawson y Pocito.

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    La investigación comenzó el 10 de agosto, cuando la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan recibió información sobre un hombre que se movilizaba en una camioneta por Pocito y que, según la denuncia, estaría involucrado en la distribución y comercialización de estupefacientes.

    Con intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia, los investigadores iniciaron vigilancias y seguimientos. Durante esas tareas reunieron fotografías y videos que, según la pesquisa, mostraban al sospechoso utilizando una camioneta de alta gama para realizar presuntas entregas de droga.

    Vehículos secuestrados durante la investigación.

    Vehículos secuestrados durante la investigación.

    El intercambio de paquetes que desató la persecución

    El momento clave ocurrió en Rawson, en las inmediaciones de República del Líbano y Urquiza. Allí, los efectivos detectaron el vehículo que era seguido y observaron a dos hombres intercambiando paquetes con los ocupantes de otro automóvil.

    La escena despertó las sospechas de los investigadores, que decidieron interceptar ambos vehículos para identificar a sus ocupantes y realizar las requisas.

    Pero uno de los conductores intentó escapar. Los agentes iniciaron una persecución que terminó en la intersección de avenida Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento, donde finalmente lograron detener el automóvil.

    Al revisar los vehículos, los policías encontraron cuatro paquetes tipo ladrillo con aproximadamente cuatro kilos de clorhidrato de cocaína. También secuestraron dos bolsas con hojas de coca y dos teléfonos celulares.

    El procedimiento terminó con cuatro hombres detenidos, tres de nacionalidad boliviana y uno argentino, todos mayores de edad.

    En los allanamientos encontraron una gran cantidad de dinero.

    En los allanamientos encontraron una gran cantidad de dinero.

    Dos casas bajo sospecha y más cocaína escondida

    La investigación no terminó con las detenciones. A partir de las pruebas reunidas, los efectivos lograron identificar dos domicilios de Pocito, ubicados sobre las Calle 5 y Vidart, que presuntamente eran utilizados para almacenar y distribuir los estupefacientes.

    Con el material aportado por la Policía Federal, el Juzgado Federal N.º 2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, ordenó dos allanamientos de emergencia.

    El resultado volvió a poner a la cocaína en el centro del operativo: en los inmuebles encontraron otros dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en paquetes tipo ladrillo que tenían un particular sello con la figura de un delfín.

    Además, los investigadores secuestraron dólares, pesos argentinos y bolivianos, documentación considerada de interés para la causa y una importante cantidad de bicarbonato de sodio.

    Según la investigación, el bicarbonato habría sido utilizado para estirar la cocaína antes de su comercialización.

    Hubo allanamientos en Rawson y Pocito.

    Hubo allanamientos en Rawson y Pocito.

    Más de seis kilos de cocaína y cuatro detenidos

    Entre los procedimientos realizados en Rawson y Pocito, la Policía Federal logró secuestrar más de seis kilogramos de cocaína y detener a cuatro personas.

    Los sospechosos quedaron, junto con todos los elementos incautados, a disposición del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley N.º 23.737.

    La investigación continúa para determinar el alcance de la organización y establecer el origen y destino de la droga secuestrada.

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