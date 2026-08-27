    • 27 de agosto de 2026 - 18:57

    La Policía Federal desbarató una banda narco en San Juan y secuestró más de seis kilos de cocaína

    Tras una intensa investigación, la fuerza federal realizó cuatro allanamientos simultáneos, incluyendo un procedimiento clave en Pocito. Detuvieron a cuatro personas tres de ellas de nacionalidad boliviana y incautaron estupefacientes de máxima pureza, dinero y vehículos.

    El marco del operativo denominado “Delfín Blanco”, llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA).

    El marco del operativo denominado “Delfín Blanco”, llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante golpe al narcotráfico se concretó en la provincia de San Juan en el marco del operativo denominado “Delfín Blanco”, llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA). El procedimiento culminó con el secuestro de más de seis kilogramos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, la detención de cuatro sospechosos y el desarticulamiento de una organización dedicada a la distribución de estupefacientes.

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    Las diligencias, que incluyeron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos del territorio provincial, fueron ejecutadas por la División Unidad Operativa Federal San Juan, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

    Inteligencia criminal y un operativo clave en Pocito

    La investigación se originó a partir de datos sensibles que alertaban sobre maniobras de acopio, traslado y comercialización de drogas en la región. A raíz de esto, los efectivos federales desplegaron arduas tareas de inteligencia criminal, que incluyeron vigilancias discretas, seguimientos vehiculares y registros fílmicos y fotográficos durante varios días para trazar el mapa operativo de la banda.

    El punto culminante de la pesquisa se produjo cuando los uniformados montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones de un domicilio ubicado en el departamento Pocito. En ese lugar, tras detectar movimientos compatibles con transacciones ilícitas, interceptaron una camioneta. Al requisar el rodado, los agentes hallaron una caja que contenía paquetes tipo ladrillo de cocaína.

    Con los elementos de prueba recolectados y la droga incautada, la Justicia Federal libró las órdenes para irrumpir en el resto de los inmuebles vinculados a la red narcocriminal.

    Detenidos y secuestros

    Como resultado de los procedimientos simultáneos, la Policía Federal concretó la detención de cuatro personas, de las cuales tres son de nacionalidad boliviana y una argentina, presuntas responsables del manejo logístico de la organización.

    Además de los más de seis kilos de clorhidrato de cocaína, los uniformados secuestraron:

    Dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

    Vehículos utilizados para el transporte y distribución de la carga ilícita.

    Elementos de corte, balanzas de precisión y materiales de fraccionamiento.

    Todos los aprehendidos, junto con el material secuestrado, quedaron a disposición de la Justicia Federal interviniente, que continuará con las indagatorias para determinar posibles ramificaciones locales de la banda narcocriminal.

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