Absuelven a Marcelo Corazza en la causa por corrupción de menores: los delitos habían prescripto

Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano Argentina , fue absuelto este miércoles por la Justicia en el juicio en el que estaba acusado por delitos vinculados con una presunta organización dedicada a la captación, trata y explotación de menores. El Tribunal Oral Federal N°3 consideró que parte de los hechos que se le atribuían habían prescripto y resolvió desvincularlo de la causa.

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Causa Marcelo Corazza: la Justicia dictó la absolución para el ex ganador del reality

La resolución puso fin al proceso que había mantenido al productor televisivo bajo distintas medidas judiciales durante los últimos años. A partir del fallo, quedó sin efecto la vigilancia mediante dispositivo electrónico, la prohibición de salir del país y el embargo sobre sus bienes .

Corazza había llegado al juicio acusado de asociación ilícita, corrupción de menores de 18 años y exhibiciones obscenas . Sin embargo, durante los alegatos la fiscalía ya había solicitado su absolución al considerar que algunos de los hechos imputados estaban prescriptos y que no existían elementos suficientes para sostener otra de las acusaciones.

Finalmente, los jueces del Tribunal Oral Federal N°3 coincidieron con ese planteo y dispusieron su absolución.

Los fundamentos completos del fallo serán conocidos posteriormente, por lo que las partes todavía podrán analizar la decisión y eventualmente recurrirla.

Otros acusados fueron condenados

El mismo tribunal dictó condenas contra otros integrantes de la causa. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo fue condenado a 22 años de prisión por delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores, entre otros cargos.

En tanto, Raúl Ignacio Mermet recibió una pena de 10 años de prisión como partícipe necesario del delito de trata de personas.

Además, otros dos acusados, Leandro Agustín Aguiar y Andrés Fernando Charpenet, fueron absueltos y recuperaron su libertad.

Una causa que comenzó en 2023

La investigación contra Corazza tomó estado público en marzo de 2023, cuando fue detenido en el marco de la causa. El expediente investigaba el funcionamiento de una presunta organización vinculada con la captación, trata y explotación de menores.

Desde entonces, el ex ganador de Gran Hermano atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar al juicio oral que terminó con la decisión del Tribunal Oral Federal N°3.

Con la absolución, Corazza quedó desvinculado de las acusaciones que habían llegado a juicio y recuperó la posibilidad de salir del país y disponer de sus bienes, además de dejar de utilizar el dispositivo de monitoreo electrónico.