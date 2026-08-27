    • 27 de agosto de 2026 - 07:15

    Un niño de 4 años se ahogó con comida y un policía logró reanimarlo camino al hospital

    El menor fue asistido por efectivos policiales que lo trasladaron junto a su madre al Hospital Marcial Quiroga. Durante el trayecto, un cabo le practicó maniobras de reanimación y logró que expulsara el alimento.

    Hospital Marcial Quiroga.

    Hospital Marcial Quiroga.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático momento terminó con final feliz gracias a la rápida intervención de efectivos policiales que asistieron a un niño de 4 años que se había ahogado con comida. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Marcial Quiroga, donde posteriormente confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

    Leé además

    buscan al sospechoso por el acoso callejero en jachal: investigan si ataco a un hombre en un hecho previo

    Buscan al sospechoso por el acoso callejero en Jáchal: investigan si atacó a un hombre en un hecho previo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Atropelló, mató y huyó en la Circunvalación: imputaron por homicidio culposo al automovilista.

    El conductor que atropelló y mató en la Circunvalación recuperó la libertad tras pagar una caución de $1,5 millones

    Por Germán González

    El hecho ocurrió cuando el móvil policial a cargo del Cabo Oscar Lozano, acompañado por el Agente Ángel Isaia, quien conducía el vehículo, regresaba a su jurisdicción. En ese momento, recibieron por radio un pedido urgente desde el Puesto Lote Hogar N° 34. Desde ese lugar, el Agente Santiago Díaz, quien se encontraba cumpliendo servicio adicional, había solicitado la presencia de un móvil policial y personal de emergencias médicas debido a que un niño de 4 años se había ahogado con comida.

    Ante la gravedad de la situación, Lozano e Isaia se dirigieron inmediatamente hasta el lugar. Allí trasladaron al menor junto a su madre, de 28 años, rumbo a la guardia del Hospital Marcial Quiroga. La situación se volvió todavía más crítica durante el camino al nosocomio. Los efectivos observaron que el pequeño no presentaba signos vitales.

    Ante la emergencia, el Cabo Lozano comenzó a practicarle maniobras de reanimación mientras continuaban el traslado. La intervención permitió que el niño expulsara de su boca un trozo de comida y recuperara los signos vitales.

    Una vez que llegaron al hospital, el menor fue recibido por el personal médico y quedó bajo atención de los profesionales. Posteriormente, una médica pediatra informó que el niño se encontraba en buen estado de salud. Según la evaluación realizada, el episodio de ahogamiento se habría producido a raíz de una hipoglucemia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El asesinato ocurrió en la localidad bonaerense de 25 de Mayo. 

    Un penitenciario fue asesinado a puñaladas y detuvieron a su hijastro como el principal sospechoso

    causa marcelo corazza: la justicia dicto la absolucion para el ex ganador del reality

    Causa Marcelo Corazza: la Justicia dictó la absolución para el ex ganador del reality

    Por Redacción Diario de Cuyo
    rechazaron el pedido de pity alvarez para que lo juzgue un jurado popular por el asesinato de un vecino

    Rechazaron el pedido de Pity Álvarez para que lo juzgue un jurado popular por el asesinato de un vecino

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cayo el chino serrano: el sujeto que le disparo en la pierna a un joven cuando subia a un colectivo en rawson

    Cayó "El Chino" Serrano: el sujeto que le disparó en la pierna a un joven cuando subía a un colectivo en Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo