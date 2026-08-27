Un niño de 4 años se ahogó con comida y un policía logró reanimarlo camino al hospital

El menor fue asistido por efectivos policiales que lo trasladaron junto a su madre al Hospital Marcial Quiroga. Durante el trayecto, un cabo le practicó maniobras de reanimación y logró que expulsara el alimento.

Un dramático momento terminó con final feliz gracias a la rápida intervención de efectivos policiales que asistieron a un niño de 4 años que se había ahogado con comida. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Marcial Quiroga, donde posteriormente confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

El hecho ocurrió cuando el móvil policial a cargo del Cabo Oscar Lozano, acompañado por el Agente Ángel Isaia, quien conducía el vehículo, regresaba a su jurisdicción. En ese momento, recibieron por radio un pedido urgente desde el Puesto Lote Hogar N° 34. Desde ese lugar, el Agente Santiago Díaz, quien se encontraba cumpliendo servicio adicional, había solicitado la presencia de un móvil policial y personal de emergencias médicas debido a que un niño de 4 años se había ahogado con comida.

Ante la gravedad de la situación, Lozano e Isaia se dirigieron inmediatamente hasta el lugar. Allí trasladaron al menor junto a su madre, de 28 años, rumbo a la guardia del Hospital Marcial Quiroga. La situación se volvió todavía más crítica durante el camino al nosocomio. Los efectivos observaron que el pequeño no presentaba signos vitales.

Ante la emergencia, el Cabo Lozano comenzó a practicarle maniobras de reanimación mientras continuaban el traslado. La intervención permitió que el niño expulsara de su boca un trozo de comida y recuperara los signos vitales.