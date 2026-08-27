Iba a arreglar con las víctimas que estafó, llegó tarde a la audiencia y quedó preso

Gabriel Alejandro Balmaceda Rufino llegó este jueves a Tribunales con un objetivo: intentar cerrar un acuerdo económico con las personas que, según la acusación, fueron víctimas de una serie de estafas cometidas mediante cheques sin fondos. Sin embargo, la audiencia no comenzó como estaba previsto porque el imputado nunca apareció a la hora fijada.

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En la sala estaban presentes los 10 damnificados , representantes de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, encabezados por el fiscal Mariano Juárez , y tres abogados querellantes. Pero faltaban Balmaceda y su defensor, César Jofré .

El abogado intentó comunicarse con su cliente, aunque no logró establecer contacto. Ante esa situación, la fiscalía pidió que el acusado fuera declarado en rebeldía , una resolución que se adopta cuando una persona imputada no comparece injustificadamente ante la Justicia. La consecuencia fue inmediata: la jueza Flavia Allende ordenó su detención.

Antes de resolver, la magistrada explicó que habitualmente considera la posibilidad de que una persona pueda demorarse por algún inconveniente. Sin embargo, entendió que en este caso no había una justificación conocida y remarcó que todos los damnificados habían llegado puntualmente a la audiencia.

El fiscal Mariano Juárez (medio) asumió la investigación, que era llevada por el doctor Duilio Ejarque.

Balmaceda apareció en Tribunales unos 40 minutos después de la hora fijada. Tras mantener una conversación con el fiscal, quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 4ª .

Su defensor solicitó que la audiencia de reparación integral vuelva a realizarse, posibilidad que podría concretarse este viernes.

La jueza Allende expresó que la tardanza del imputado era "una falta de respeto", sobre todo para los damnificados.

La audiencia tenía como finalidad buscar una reparación integral, un mecanismo que permite al imputado y a las víctimas acordar una compensación por el perjuicio ocasionado, bajo determinadas condiciones judiciales.

Cheques sin fondos, motos, autos y un celular

La situación de Balmaceda ya había tenido un capítulo favorable para su defensa. En mayo había recuperado la libertad luego de que un juez de impugnación hiciera lugar a un recurso presentado por Jofré.

En ese momento, la investigación incluía seis hechos de estafa y un perjuicio estimado en 15 millones de pesos, principalmente por la compra de motocicletas pagadas con cheques sin fondos.

La acusación sostiene que el hombre se presentaba como comprador de motos, vehículos y otros bienes, concretaba las operaciones entregando cheques que luego no podían ser cobrados y se quedaba con los productos.

Con el avance de las denuncias, el número de damnificados ascendió a 10 y el perjuicio económico total ronda actualmente los 20 millones de pesos.

Ahora, Balmaceda deberá afrontar nuevamente la audiencia que no pudo realizarse este jueves. La posibilidad de un acuerdo económico sigue abierta, pero su llegada tardía a Tribunales terminó, al menos por el momento, con el acusado nuevamente detenido.