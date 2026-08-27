    • 27 de agosto de 2026 - 17:02

    Un profesor sanjuanino, investigado por abuso sexual: dos adolescentes lo complicaron

    El profesor sanjuanino Roberto Marcelo Martínez quedó imputado por abuso sexual simple agravado. Una chica de 15 años lo denunció por manosearla en clases, otra vio el abuso.

    Profesor acusado de abuso sexual simple agravado.&nbsp;

    Profesor acusado de abuso sexual simple agravado. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este jueves, la Justicia de San Juan imputó a un profesor de la Escuela Boero por el delito de abuso sexual simple agravado por ser un educador. El apuntado es Roberto Marcelo Martínez, que fue denunciado por la madre de la víctima el 4 de junio de 2026.

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    La UFI ANIVI tomó la denuncia, con la fiscal Andrea Insegna a la cabeza, y renunió los elementos de prueba contra el educador. Dos cámaras gesell, es decir, lo que se llama ahora entrevistas videograbadas fueron clave para la imputación. Se trata de los relatos de la presunta víctima de 15 años y de una compañera, testigo del supuesto ultraje.

    La damnificada manifestó que Martínez manoseó sus partes íntimas durante el dictado de un clase y el abuso fue observado por otra menor.

    Tras escuchar a las adolescentes, Insegna pidió la audiencia de formalización, que se realizó este jueves. En su lugar, actuó como parte acusadora la ayudante fiscal Florencia Buteler y en la defensa del profesor, estuvo la abogada Filomena Noriega. El juez Javier Figuerola presidió la audiencia, escuchó a las partes, y resolvió que Martínez sea investigado por el tiempo de seis meses y que cumpla una serie de medidas mientras se encuentre en libertad condicional.

    Entre las medidas coercitivas, Figuerola le prohibió al profesor a acercarse menos de 300 metros de la víctima o de su madre la denunciante y tener cualquier tipo de contacto o hacer actos turbatorios u hostigamientos por cualquier vía de comunicación.

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