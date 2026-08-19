Un nene de dos años encontró un monedero con 71 envoltorios de cocaína en un jardín

La Justicia de Córdoba investiga un caso ocurrido en un centro de cuidado infantil, donde una docente encontró un monedero que tenía 71 envoltorios con cocaína. El episodio ocurrió en un centro ubicado sobre la calle Bernasconi, en el barrio Ampliación Cabildo.

Violento ataque en Rivadavia: cayó el acusado de balear a un hombre en una discusión por un arma

Escándalo en Tucumán: esperaban una nena, les entregaron un varón y la Justicia ordenó pruebas de ADN a cinco recién nacidos

Según informaron fuentes policiale s, un nene de dos años estaba jugando con el monedero que había encontrado en el piso después de que su madre lo llevara al lugar. La docente advirtió la situación, revisó el objeto y descubrió que en su interior había 71 pequeños envoltorios que contenían una sustancia que sería cocaína.

Después de dejar a su hijo en el centro de cuidado, la mujer se retiró del lugar. Sin embargo, tiempo después regresó y pidió que le devolvieran el monedero que había perdido.

Ante la situación, los docentes dieron aviso al 911 y la Policía intervino. La mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, mientras que en el procedimiento intervino la Policía Federal Argentina (PFA).

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, detalló el insólito argumento de la mujer acusada. “La madre le pidió a la maestra que le devolvieran el monodero que era la forma que tenía de darle de comer a sus hijos”, explicó en diálogo con TN.

Además, confirmó que luego de la detención de la sospechosa, tanto el menor como su hermano, quien se encontraba en otra salita, quedaron al cuidado de su abuela. “Esto habla de una degradación social en la que estamos inmersos y no solo en Córdoba”, lamentó el ministro.

La reacción de las docentes

Quinteros también se refirió al operativo a través de sus redes sociales y destacó la actuación de las docentes que advirtieron lo que estaba ocurriendo. “Un monedero rosa. 70 dosis de cocaína adentro. Y la mano de un nene de dos años tratando de abrirlo en la alfombra de un Centro de Cuidado Infantil”, escribió.

El funcionario remarcó que la situación fue detectada a tiempo gracias a la intervención del personal del establecimiento. “La capacitación y el compromiso de las docentes de ese centro fueron los que evitaron que esto pasara de largo. No miraron para el costado. Advirtieron a tiempo, actuaron rápido”, sostuvo en X.

Quinteros destacó la intervención de la Policía de la Provincia de Córdoba y posteriormente de la PFA, que permitió avanzar con el procedimiento. “El narcomenudeo metiéndose en un centro de cuidado infantil excede largamente un problema de seguridad, es una alarma social gravísima”, señaló.

Por último, el ministro aseguró que desde el Gobierno provincial actuarán con firmeza ante este tipo de situaciones y lanzó una advertencia: “El que exponga a un menor al narcotráfico, va preso”.

Ahora, la investigación busca determinar de dónde provenía la droga y cuál era su destino. También se intenta establecer por qué el monedero con los envoltorios terminó en el lugar donde se encontraba el nene.