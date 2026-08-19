A ocho años de su desaparición: Cristian Santos cumpliría 31 años y su familia renovó el pedido de justicia

Sus seres queridos renovaron el pedido de justicia y memoria en medio de una causa que sigue marcando a la comunidad.

El joven desapareció el 10 de abril de 2018.

La fecha está marcada por el dolor y la memoria imborrable. A ocho años de su misteriosa desaparición, la familia de Cristian Santos volvió a recordarlo públicamente en una jornada especialmente sensible: este miércoles el joven sanjuanino estaría cumpliendo 31 años.

El paso del tiempo no ha logrado calmar la angustia de un entorno familiar que, año tras año, mantiene vigente el reclamo de justicia y la búsqueda de esclarecimiento sobre lo ocurrido aquel trágico día que sacudió a la sociedad sanjuanina.

Una fecha que duele y moviliza Cada aniversario y cada cumpleaños se transforman en momentos de profunda angustia para el entorno familiar de Cristian, que continúa transitando la incertidumbre de no saber qué pasó.

Memoria vigente: A través de mensajes cargados de sentimiento y pedidos de esclarecimiento, su familia mantiene firme el recuerdo del joven en la comunidad sanjuanina.

El reclamo incesante: Pese al paso de los años, el pedido de respuestas hacia la Justicia sigue siendo el motor principal de sus allegados, quienes no bajan los brazos en la búsqueda de verdad.