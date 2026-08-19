Detuvieron al presunto femicida que mató a puñaladas a su exmujer en el depósito de una farmacia en Rosario

Una farmacia en pleno centro de la ciudad de Rosario fue el escenario esta mañana de una secuencia de extrema violencia. La víctima, una empleada del local, habría sido asesinada a puñaladas por su exesposo. El hecho ocurrió minutos antes de las 10 en el comercio ubicado en la esquina de Dorrego y Zeballos.

Detuvieron al sospechoso de matar a golpes a una mujer trans en Rosario

Detuvieron a un comisario por su presunta participación en el transporte de 1.300 kilos de marihuana

De acuerdo con los primeros testimonios, el agresor entró a la farmacia, fue directamente hacia la mujer que estaba trabajando y la llevó hasta el depósito. Allí la habría atacado con un arma blanca y le habría provocado múltiples heridas en el pecho.

“La metió en un cuartito, ella empezó a gritar auxilio y él salió corriendo”, relató después una de las empleadas del local que intentó ayudarla, en diálogo con Rosario 3. Dos clientas que notaron la tensa situación llamaron al 911 para alertar sobre lo sucedido.

El atacante huyó rápidamente del lugar en un Citroën azul, dejando a la víctima gravemente herida. Una ambulancia llegó poco después al local, pero los médicos no lograron salvarla.

Con la descripción del agresor —un hombre de 55 años identificado como Martín B.—, su campera gris y el auto en el que había escapado, los investigadores comenzaron a seguir su recorrido.

El vehículo fue localizado en Colón al 2000, donde quedó atravesado sobre la vereda. El hombre ingresó rápidamente al edificio y dejó el auto sin siquiera llegar a guardarlo en la cochera.

La Policía desplegó entonces un operativo cerrojo en el lugar para evitar que volviera a fugarse y lo encontraron finalmente en la terraza del edificio, donde evitaron que se quitara la vida.

El sospechoso se encontraba herido y ensangrentado, con una botella de alcohol. Finalmente, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

La investigación y el contexto de femicidio

La escena del crimen quedó bajo custodia policial para preservar las pruebas. Investigadores y personal forense trabajaron en la farmacia mientras los vecinos observaban el despliegue desde la calle.

La investigación busca reconstruir ahora los minutos previos al ataque y establecer qué ocurrió entre el hombre y la mujer antes de que ingresara al comercio.

Según detalló la fiscal a cargo, Laura Riccardo, avanzarán en la toma de testimonios a las empleadas que estaban de turno y a las dos clientas. A su vez, analizarán las cámaras de seguridad del interior del negocio. “Entendemos que ahí vamos a obtener información importante, tanto de las que son del interior de la farmacia como también las de la cuadra. Y también relevar estos episodios que nos dicen de que él pasaba y que les gritaba”, sostuvo.

Una de las compañeras de la víctima había advertido el vínculo entre ambos y describió al hombre como “el exmarido, que la está volviendo loca”.

Al respecto, la fiscal aclaró que no había denuncias previas de violencia de género, pero sí que la víctima había comentado a su entorno sobre un constante hostigamiento por parte del agresor: “Se está investigando todo el contexto de género, porque la primera información que tenemos es que venía siendo una relación conflictiva, donde él aparentemente la venía molestando, la seguía y le gritaba cosas”.