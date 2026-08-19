Detuvieron a un comisario por su presunta participación en el transporte de 1.300 kilos de marihuana

Un comisario y abogado de la Policía de Entre Ríos fue detenido este miércoles por la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por narcotráfico que comenzó tras el secuestro de unos 1.300 kilos de marihuana. El funcionario quedó bajo sospecha por el presunto aporte de una camioneta que habría sido utilizada para trasladar la droga.

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Se trata de Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la fuerza entrerriana e hijo del exsubjefe policial Juan Ramón Rosatelli. La investigación comenzó el pasado 13 de febrero, cuando la Policía local realizó un procedimiento en el que incautó el importante cargamento de marihuana.

A partir de ese operativo, los investigadores comenzaron a reconstruir la logística utilizada para el traslado de la droga y analizaron vehículos, movimientos y personas vinculadas con la maniobra.

En el avance de la investigación apareció un dato que puso a Rosatelli en el centro de la causa: la camioneta utilizada para transportar la marihuana habría sido provista por el propio comisario, quien se encontraba en actividad dentro de la Policía de Entre Ríos.

Ante esta situación, la Justicia provincial dispuso que las medidas relacionadas con el funcionario fueran llevadas adelante por la Policía Federal, con el objetivo de garantizar la independencia del procedimiento y evitar posibles interferencias.

Los agentes federales realizaron este miércoles distintos allanamientos y concretaron la detención del comisario.

Según fuentes vinculadas al caso, la investigación apunta específicamente a establecer la responsabilidad de Rosatelli y no a la estructura de la Jefatura Departamental Paraná ni a la Policía de Entre Ríos en su conjunto.

Uno de los puntos que ahora deberá esclarecer la Justicia es cómo fue adquirida la camioneta y qué relación tenía Rosatelli con quien se la había vendido. Ese vínculo derivó además en una denuncia por presuntas amenazas con un arma de fuego, otro episodio que quedó incorporado a la investigación.

La Justicia deberá determinar qué grado de participación tuvo el comisario, por qué el vehículo terminó siendo utilizado en el traslado de la droga y, especialmente, si conocía el destino que tendría la camioneta.

El Gobierno entrerriano respaldó el operativo

Tras la detención, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y la Jefatura de la Policía manifestaron su disposición a colaborar con la investigación.

A través de un comunicado, ratificaron su “plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados” y señalaron que pusieron a disposición de los magistrados toda la información y los elementos que sean requeridos.

También remarcaron su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley. “Nadie está por sobre la ley”, afirmaron.

Un apellido con historia dentro de la Policía de Entre Ríos

La detención de Daniel Rosatelli también tiene una particularidad por su apellido. Es hijo de Juan Ramón Rosatelli, quien fue subjefe de la Policía de Entre Ríos y tuvo un rol de relevancia dentro de la estructura policial provincial durante distintas gestiones del peronismo.

El exsubjefe permaneció en la conducción policial hasta diciembre de 2015 y durante esos años mantuvo vínculos con distintos actores de la vida institucional y jurídica de Paraná.

Entre ellos aparece el abogado Guillermo Mulet, quien durante ocho años brindó asesoramiento legal a Juan Ramón Rosatelli y mantuvo una relación profesional y personal con el exfuncionario policial.

También aparece mencionado en ese entramado el abogado Miguel Ángel Cullen, aunque con un vínculo de menor cercanía.

Ahora, la Justicia Federal deberá avanzar sobre la evidencia reunida para determinar si el comisario Daniel Rosatelli tuvo conocimiento y participación en la maniobra que permitió trasladar los 1.300 kilos de marihuana.