Chimbas: asaltaron a punta de pistola a dos adolescentes de 16 y 14 años mientras esperaban el colectivo

Dos adolescentes, de 16 y 14 años , fueron víctimas de un violento asalto mientras se encontraban en una parada de colectivo en el barrio 19 de Noviembre, en Chimbas . El hecho ocurrió el martes 18 de agosto y, según denunciaron, un hombre las amenazó con un arma de fuego y les robó un teléfono celular.

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La investigación comenzó luego de que la Policía tomara conocimiento del episodio y diera intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad . Con las primeras tareas realizadas en la zona, los investigadores lograron individualizar al presunto autor , cuya identidad aún no trascendió.

Con autorización del ayudante fiscal Pablo Quiroga, la brigada de investigación de la Subcomisaría Cipolletti realizó un operativo que incluyó allanamientos en varios domicilios vinculados con las personas sospechadas. El objetivo era encontrar el arma que habría sido utilizada durante el robo y otros elementos que pudieran aportar pruebas al expediente.

En una de las viviendas, la moradora permitió voluntariamente el ingreso de los efectivos. Allí encontraron y secuestraron un revólver de color gris, con empuñadura en tonos marrón y negro .

El arma quedó bajo custodia judicial y fue examinada por personal de Criminalística , área encargada de recolectar y analizar elementos que pueden servir como evidencia en una investigación penal.

Durante los procedimientos también fueron aprehendidos dos hombres, debido a que, según la información policial, habrían intentado entorpecer el operativo. Se trata de Braian Fernández, de 25 años, y Geremías González, de 21.

Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría Cipolletti por una presunta infracción a disposiciones de la Ley 941-R y quedaron a disposición del Segundo Juzgado de Faltas.

Por el momento, el secuestro del revólver constituye uno de los principales elementos incorporados a la investigación. La Justicia deberá determinar mediante las medidas periciales y el resto de las pruebas si el arma está relacionada con el asalto sufrido por las dos adolescentes.