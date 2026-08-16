Chimbas: estuvo internada cinco meses tras un grave accidente y pide ayuda para salir adelante

Florencia Carbajal, una joven madre de 26 años de Chimbas, pasó cinco meses internada tras sufrir graves fracturas en un accidente. Sin poder trabajar, con dos hijos a cargo y de escasos recursos, apela a la solidaridad.

Una dramática historia de resiliencia y necesidad conmueve al departamento Chimbas. Se trata de Florencia Carbajal, una joven madre de 26 años que, tras pasar cinco meses internada como consecuencia de un fuerte accidente vial, se encuentra en plena etapa de recuperación. Al no poder trabajar, tener a su cargo a dos hijos y pertenecer a una familia de escasos recursos, apeló a la solidaridad de toda la comunidad sanjuanina para poder afrontar los gastos diarios y médicos que demanda su situación.

Un largo camino de internación y recuperación El calvario de Florencia comenzó tras sufrir un severo siniestro vial que le provocó fracturas de fémur y de húmero, lesiones de extrema gravedad que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas y una prolongada internación hospitalaria que se extendió por cinco meses.

Si bien logró recibir el alta médica para continuar con los cuidados necesarios en su hogar, la realidad cotidiana se tornó cuesta arriba. Al quedar con movilidad reducida y sin la posibilidad de reincorporarse a sus actividades laborales, la falta de ingresos económicos golpea con fuerza a su hogar, dificultando la compra de medicamentos, elementos ortopédicos y la manutención de sus dos pequeños hijos.

Consultada por la salud de la menor que también venia en el vehículo, su cuñada Liz Aciar comentó "al menor no le sucedió nada. La afectada fue ella y ahora tiene internación domiciliaria porque tiene mucha infección en la pierna y estamos haciendo esto porque creemos en la colaboración sanjuanina".

Cómo colaborar con Florencia Carbajal Ante este panorama desesperante, familiares y allegados iniciaron una campaña de difusión para visibilizar su caso y llegar a quienes puedan aportar su granito de arena.