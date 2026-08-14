Detuvieron a cinco personas por amenazas con armas durante un conflicto vecinal en Chimbas

Los procedimientos se realizaron en Chimbas y Rivadavia. La investigación comenzó tras denuncias por disparos y el lanzamiento de bombas molotov contra una vivienda.

Un conflicto vecinal de larga data terminó con cinco personas detenidas luego de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Chimbas y Rivadavia. La investigación está vinculada a un episodio ocurrido entre el 2 y el 6 de agosto, en el que se habrían utilizado armas de fuego y bombas molotov. El operativo fue llevado adelante por personal de la División UFI Genérica, con la participación de efectivos de GERAS, GAM e Infantería, en el marco de una causa por Amenazas Agravadas.

De acuerdo con la investigación, integrantes de la familia Maurín habrían protagonizado una serie de ataques contra la vivienda de la familia Vargas, ubicada en Villa Juan XXIII, en medio de un conflicto vecinal que se habría extendido durante un largo período.

Entre las agresiones denunciadas se encuentran disparos de arma de fuego y el lanzamiento de bombas molotov contra el domicilio. A partir de las tareas investigativas, la Justicia ordenó distintos procedimientos que permitieron avanzar con la identificación y detención de los sospechosos.

Cuatro de las detenciones se concretaron en Villa Juan XXIII. Allí fueron aprehendidos I. Marín Vargas, de 20 años; F. Maurín Vargas, de 23; R. Maurín Vargas, de 24; y una mujer de apellido Maurín Vargas, de 21 años.

El quinto procedimiento tuvo lugar en Barrio Colón, donde fue detenida una mujer de apellido Aballay, de 20 años. Todos los detenidos quedaron alojados en la Subcomisaría Santa Lucía Este, a disposición de la Justicia y a la espera de la audiencia de formalización.