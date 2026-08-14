    • 14 de agosto de 2026 - 08:51

    Detuvieron a cinco personas por amenazas con armas durante un conflicto vecinal en Chimbas

    Los procedimientos se realizaron en Chimbas y Rivadavia. La investigación comenzó tras denuncias por disparos y el lanzamiento de bombas molotov contra una vivienda.

    Armas secuestradas.

    Armas secuestradas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un conflicto vecinal de larga data terminó con cinco personas detenidas luego de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Chimbas y Rivadavia. La investigación está vinculada a un episodio ocurrido entre el 2 y el 6 de agosto, en el que se habrían utilizado armas de fuego y bombas molotov. El operativo fue llevado adelante por personal de la División UFI Genérica, con la participación de efectivos de GERAS, GAM e Infantería, en el marco de una causa por Amenazas Agravadas.

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    De acuerdo con la investigación, integrantes de la familia Maurín habrían protagonizado una serie de ataques contra la vivienda de la familia Vargas, ubicada en Villa Juan XXIII, en medio de un conflicto vecinal que se habría extendido durante un largo período.

    Entre las agresiones denunciadas se encuentran disparos de arma de fuego y el lanzamiento de bombas molotov contra el domicilio. A partir de las tareas investigativas, la Justicia ordenó distintos procedimientos que permitieron avanzar con la identificación y detención de los sospechosos.

    Cuatro de las detenciones se concretaron en Villa Juan XXIII. Allí fueron aprehendidos I. Marín Vargas, de 20 años; F. Maurín Vargas, de 23; R. Maurín Vargas, de 24; y una mujer de apellido Maurín Vargas, de 21 años.

    El quinto procedimiento tuvo lugar en Barrio Colón, donde fue detenida una mujer de apellido Aballay, de 20 años. Todos los detenidos quedaron alojados en la Subcomisaría Santa Lucía Este, a disposición de la Justicia y a la espera de la audiencia de formalización.

    Investigan las armas utilizadas

    Uno de los puntos que busca determinar la investigación es qué armas fueron utilizadas durante los ataques denunciados.

    Según trascendió, los investigadores analizan la posible utilización de dos pistolas calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, que habían sido secuestrados días atrás y que ahora podrían ser sometidos a peritajes para establecer si tuvieron participación en los hechos.

    La causa continúa en investigación mientras la Justicia avanza con las distintas medidas para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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