Femicidio en Villa Devoto: qué encontraron en la casa y cuál era el vínculo de la víctima con "Pitty La Numeróloga"

La investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo , asesinada en su vivienda de Villa Devoto, sumó nuevos elementos en las últimas horas. El análisis preliminar realizado por Policía Científica determinó que la mujer sufrió al menos 40 cortes y puñaladas antes de morir.

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El crimen ocurrió durante la madrugada del jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Pedro Morán al 5200 . En el lugar, los investigadores encontraron distintas evidencias que ahora forman parte del expediente, entre ellas un cuchillo de carnicero que sería el arma utilizada en el ataque.

Romina tenía 40 años y figuraba como comerciante dedicada a la venta de carnes y chacinados. Sin embargo, en el último tiempo había iniciado una nueva actividad vinculada con la numerología y la venta de velas , emprendimiento que comenzó luego de participar de distintos talleres junto a su hijo de 22 años.

Uno de los aspectos que ahora analiza la Justicia es la relación que la víctima mantenía con Verónica Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga” .

Después de participar de sus talleres, Romina comenzó a trabajar en un local de velas perteneciente a una franquicia vinculada a la reconocida numeróloga. Según explicó Asad, la mujer atravesaba dificultades económicas y había recibido acompañamiento para poner en marcha el emprendimiento.

"Pitty La Numeróloga" tenía un vínculo con la víctima del femicidio.

Días antes del femicidio, Romina le había enviado mensajes en los que expresaba su felicidad por el funcionamiento del negocio. En uno de ellos le contó que había atendido a 35 personas durante una jornada y celebró haber conseguido sacar adelante el emprendimiento.

La relación laboral entre ambas también aparece mencionada en una carta manuscrita atribuida al acusado, Walter Humberto Verón, pareja de la víctima.

La carta que dejó el acusado

Verón, de 56 años, fue encontrado herido a unos 200 metros de la vivienda después del crimen. Presentaba cortes autoinfligidos en el cuello, el fémur y el abdomen y permanece internado en el Hospital Vélez Sarsfield con pronóstico reservado.

En la vivienda, los investigadores encontraron una carta escrita a mano que ahora forma parte de la causa. En el texto, el hombre expresa su malestar con Romina y hace referencia al cambio que, según su versión, habría experimentado su pareja a partir de sus nuevos vínculos.

En uno de los pasajes menciona directamente a “Pitty” y sostiene que su influencia habría modificado la personalidad de Romina. También manifiesta sentirse desplazado de la vivienda.

Los investigadores buscan determinar qué lugar ocupa esa carta dentro de la reconstrucción del crimen y si permite establecer algún indicio sobre el contexto previo al ataque.