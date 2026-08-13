    • 13 de agosto de 2026 - 19:11

    Femicidio en Villa Devoto: qué relación tenía la víctima con Pitty La Numeróloga y por qué se la investiga

    A raíz del femicidio de Romina Calvo el juez Darío Bonanno pone el foco en la empresaria mencionada en la carta del presunto asesino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La trama detrás del femicidio de Villa Devoto comienza a conocerse tras el shock inicial, con la aparición de “Pitty La Numeróloga”. Este jueves, los forenses de la Morgue Judicial practicarán la autopsia al cadáver de Romina María de los Ángeles Calvo, la víctima fatal del hecho cometido en la casa de la calle Morán al 5200.

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    El femicidio ocurrió en una casa de Villa Devoto (Foto: TN).

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    El análisis inicial de Policía Científica reveló, al menos, “cuarenta cortes y puñaladas”, asegura una alta fuente en el expediente. La autopsia determinará cuál de todas estas heridas fue la que causó su muerte.

    En esa carta, Verón aseguró: “Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé x todos”.

    El juez Bonanno tiene por cierto que “Pity” es Verónica Asad, más conocida como “Pitty La Numeróloga”, célebre por sus columnas de predicciones, convertida hoy en empresaria con una marca de velas y un millón de seguidores en Instagram. Asad reconoció en una entrevista concedida en las últimas horas a A24 conocer a la víctima.

    En paralelo, el juzgado del caso logró certificar que Asad había sido acusada de estafa, por supuestamente captar a personas vulnerables, con una causa radicada en el Juzgado N°31, un expediente en el que fue sobreseída, según determinaron los investigadores del femicidio de Calvo. La existencia de esta causa, sin embargo, encendió las alarmas del juez del caso, que investigará a Asad, según confirmaron altas fuentes en torno al expediente.

    Mientras tanto, la Justicia se apresta a peritar celulares incautados y a continuar el trabajo en la escena del hecho. Las declaraciones de los hijos de la pareja serán una de tantas claves. La niña, por su parte, podrá enfrentar una cámara Gesell.

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