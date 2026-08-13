El femicida de Villa Devoto dejó una carta tras matar a su mujer: qué decía el mensaje

El expediente por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, la mujer de 40 años asesinada por su pareja esta madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto, s umó un elemento clave que podría ayudar a esclarecer el trasfondo de la historia: los investigadores encontraron una carta escrita por el asesino, identificado como Walter Humberto Verón (56), en la que dejó plasmados sus reproches hacia la víctima, habló de conflictos económicos y familiares y se despidió de sus hijos.

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Según indicaron fuentes policiales a Infobae , el mensaje fue encontrado por los agentes porteños entre la ropa del hombre, después de que lo vieron herido y tirado en una calle, a 200 metros de la casa en la que cometió el crimen.

Infobae tuvo acceso al contenido completo del manuscrito. “Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más”, comenzó Verón.

Y continuó: “Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”. “La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”, agregó.

A lo largo del mensaje, Verón hizo reiteradas referencias al dinero y a los conflictos económicos que, según su versión, mantenía con Calvo. “Todo plata, plata y después no vi un peso. La puso toda y más en Devoto. Y luego se vendió Tablada y tampoco vi ni usé un dólar”, escribió.

Luego se refirió a una serie de deudas, al alquiler de un local y a una operación que vinculó con “Tablada”: “Se está pagando un poco las deudas que ella las generó y un poco alquilo el local. Toda la puse yo con la venta de Tablada y ahora quiere vivir la vida sin mí”.

Tras esa frase, insultó a la víctima: “Hija de puta, me re cagó, la puta madre”.

Hacia el final del escrito, el acusado volvió a mencionar a las nuevas personas con las que se relacionaba su esposa. “Vamos a ver si esa gente nueva se va a calentar y estar una a vos”, escribió en un tramo cuya caligrafía dificulta establecer con precisión el sentido completo de la frase.

Las últimas palabras fueron para sus hijos. “Lo lamento. Los amo hasta siempre. Papá”, señaló. “Hice todo por tener una familia y no se pudo”.

Según pudo confirmar Infobae, de una alta fuente del caso, “Pity”, a la que hace referencia el femicidida en la carta es Verónica Asad, la numeróloga. La mujer será investigada por la Justicia.

Lo que se sabe del crimen

El salvaje hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. Según informaron a Infobae esta mañana, a las 6:50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Darío Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen. Al parecer, la nena escuchó los gritos de su madre y luego le dio aviso a su hermano.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

A unas dos cuadras del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen”, dijo Crescenti.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

Según registros previsionales, la pareja tiene comercios de venta de carne y pollo. La actividad principal informada por ella es la de “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”.

En el caso de la víctima, su domicilio principal registrado es el de la calle Pedro Morán, lugar del femicidio, mientras que en caso de Verón, figura otra dirección de la Capital Federal. Su actividad principal es la misma que la de la mujer.