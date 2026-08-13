Caso Branka Motors: por qué la fiscalía acordó una condena de 5 años para los acusados

La megacausa por estafas de la firma Branka Motors , que sacudió a San Juan tras dejar un tendal de damnificados, entró en su etapa final . Los tres principales responsables — Facundo Banega Zuvire, Jonatan y Alexis Marcó — aceptaron una condena de 5 años de prisión efectiva por un total de 365 hechos de estafa , con un perjuicio económico que ronda los 600 millones de pesos .

El femicida de Villa Devoto dejó una carta tras matar a su mujer: qué decía el mensaje

Los dueños de Branka Motors aceptan 5 años de cárcel por 365 hechos y un perjuicio económico de casi $600M: la jueza resuelve la semana que viene

Muchos se preguntan por qué no se aplicó el máximo de 6 años que estipula el Código Penal para este tipo de delitos. El fiscal Guillermo Heredia explicó que para llegar a este número se realizó un balance entre agravantes y atenuantes :

Entre los agravantes , se consideró la enorme magnitud del daño causado y la gran cantidad de personas estafadas ( más de 350 víctimas ).

Teniendo en cuenta los atenuantes, a favor de los acusados pesó su juventud y, fundamentalmente, la ausencia de antecedentes penales previos .

Según el fiscal, estos factores determinaron que 5 años sea una "pena justa" conforme a las pruebas presentadas.

El fin de la estafa de las "motos baratas"

La maniobra consistía en ofrecer motocicletas a precios muy por debajo del mercado. Los clientes pagaban, pero los vehículos nunca llegaban. Tras meses de investigación, la fiscalía presentó pruebas contundentes: registros bancarios y chats donde se evidenciaba el engaño.

Aunque algunos abogados de las víctimas exigían la pena máxima, la jueza de Garantías, Carolina Parra, adelantó que homologará el acuerdo alcanzado. La sentencia definitiva, que pondrá tras las rejas a los responsables, se dictará formalmente el próximo martes.