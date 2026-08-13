Mandan preso por un mes al acusado de incendiarle el auto a su exsuegro: tiene tres condenas previas

Leandro David Guzmán, de 29 años, quedó formalmente imputado por el delito de incendio y con prisión preventiva por un mes , luego de ser acusado de prender fuego el Renault Express de su ex suegro en el barrio Los Surcos, en Rivadavia.

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La audiencia se realizó este jueves y el fiscal Alejandro Mattar fue quien solicitó la medida de coerción, es decir, que el acusado permanezca detenido mientras avanza la causa. El juez Gerardo Fernández Caussi hizo lugar al pedido y, además, autorizó un plazo de seis meses para la investigación .

El caso tuvo un punto de fuerte discusión entre la Fiscalía y la defensa oficial. El defensor Alejandro Martín García sostuvo que, con las pruebas reunidas hasta el momento, el hecho no debería ser considerado incendio sino daño , una figura penal considerablemente más leve.

La diferencia no es menor. El delito de incendio contempla una pena de entre 3 y 10 años de prisión , mientras que el daño tiene una escala que va de 15 días a 4 años , según las circunstancias y los agravantes o atenuantes que puedan aplicarse.

La estrategia de la defensa apunta justamente a reducir la eventual pena que podría recibir Guzmán si finalmente es condenado. Esto adquiere especial relevancia porque el acusado cuenta con tres condenas anteriores por distintos delitos, entre ellos robos y violación de domicilio . Su última condena fue dictada en 2025 .

El incendio del Renault Express

El episodio ocurrió sobre calle Rodríguez, entre Salta y Alem, donde un hombre de 67 años denunció que habían prendido fuego su Renault Express blanco. Las llamas afectaron principalmente los asientos del conductor y del acompañante.

Según la investigación, vecinos señalaron a Guzmán como el presunto autor y aportaron que se trataba de la expareja de la hija del propietario.

Efectivos de la Comisaría 17ª, con intervención de la UFI Genérica, realizaron las tareas para localizarlo y finalmente lo encontraron dentro del barrio Tres Marías, donde fue detenido.

Ahora, con la prisión preventiva confirmada, Guzmán permanecerá detenido mientras la Fiscalía intenta reunir nuevas pruebas para determinar con precisión cómo ocurrió el incendio y qué responsabilidad penal le corresponde.