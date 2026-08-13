    • 13 de agosto de 2026 - 16:23

    Lo paró la Policía por la falta de patente: la moto había sido robada de una casa en abril

    Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes detectó una Honda Wave 110 cc con pedido de secuestro vigente desde abril por un robo ocurrido en una vivienda.

    La moto recuperada por la Policía.

    La moto recuperada por la Policía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una motocicleta que había sido denunciada como robada fue recuperada por efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 durante un operativo realizado en la localidad de Carpintería.

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    El procedimiento se concretó en la intersección de calles Bazán y Agras y Anacleto Gil, donde los policías realizaban tareas investigativas y observaron a un hombre que circulaba a bordo de una Honda Wave 110 cc sin plásticos y sin chapa patente colocada.

    Al solicitarle la documentación del rodado, el conductor manifestó no contar con ella. Ante esta situación, los efectivos procedieron a verificar las numeraciones de la motocicleta y constataron que el número de cuadro se encontraba suprimido, mientras que el número de motor permanecía original.

    Tras ingresar los datos al sistema, los investigadores confirmaron que la moto tenía un pedido de secuestro vigente desde el 20 de abril de 2026 por el delito de robo.

    La denuncia había sido radicada por el propietario del vehículo, quien había informado que desconocidos ingresaron a su vivienda durante la noche y le sustrajeron la motocicleta.

    Por disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, el rodado fue secuestrado y trasladado hasta la sede de Central de Policía, donde quedó a disposición de la Justicia.

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