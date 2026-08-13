Un argentino de 40 años murió ahogado durante una práctica de surf en la Isla de Pascua

Un surfista argentino murió ahogado tras descompensarse en el mar en Rapa Nui, la Isla de Pascua chilena. La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, un marplatense de 40 años que vivía desde hacía varios años en el lugar junto a su pareja.

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El hecho ocurrió este martes por la tarde, cerca de las 16:30, cuando Balado se encontraba surfeando junto a un grupo de amigos. Según indicaron testigos a medios locales, la emergencia se produjo durante una maniobra en la zona de rompientes, mientras se preparaban para terminar la jornada.

El sector donde ocurrió el accidente está rodeado de piedras y es utilizado para practicar surf de grandes olas. Tras advertir que Gonzalo se había descompensado, sus compañeros lograron sacarlo del agua y lo trasladaron por sus propios medios hasta el Hospital Hanga Roa.

Los equipos de emergencia también fueron enviados al lugar. Sin embargo, cuando llegaron, Balado ya había sido llevado al centro de salud. Allí, los médicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero no pudieron salvarlo.

Según el informe preliminar, la causa de muerte habría sido asfixia por inmersión. Además, las autoridades marítimas remarcaron que al momento del accidente no había alertas especiales por mal tiempo, marejadas ni condiciones meteorológicas adversas.

Quién era el surfista marplatense que murió en Chile

Balado estaba radicado en la isla desde hacía varios años y había construido allí una vida junto a su pareja, Yamileth Pasmiño. Además de su pasión por el surf, se dedicaba a la gastronomía y tenía un pequeño restaurante junto a ella.

Entre los habitantes de Rapa Nui era conocido como “El Che Balado” o “Gonchi” y era reconocido por su experiencia para surfear olas grandes. En sus momentos libres solía dedicarse a una de sus grandes pasiones: recorrer las aguas del Pacífico con su tabla.

“Te fuiste a surfear la ola eterna”

Tras conocerse la noticia, amigos y allegados compartieron mensajes de despedida en las redes sociales. Entre los comentarios, destacaron su vínculo con el surf y las grandes olas de la isla.

“Qué privilegio ser amada por vos. Te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano”, escribió Yamileth, la pareja de Gonzalo.

Y sumó: “Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros. Eso no lo hace cualquiera”.

Las autoridades de Rapa Nui se comunicaron con la familia de Balado, y su madre, que vive en Argentina, viajaría a Chile para reunirse con sus allegados y realizar los trámites correspondientes.

Por el momento, se analiza si los restos del surfista serán trasladados a la Argentina o permanecerán en Rapa Nui. La decisión será tomada junto a sus familiares.

Los voceros de la Gobernación Marítima de Hanga Roa reiteraron además el pedido de extremar las precauciones al practicar deportes acuáticos, al señalar que estas actividades pueden implicar riesgos incluso cuando no existen condiciones meteorológicas adversas.