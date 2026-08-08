El choripán argentino fue elegido como la mejor comida callejera de Latinoamérica

El tradicional sándwich criollo, ícono indiscutible de los encuentros populares, los estadios y las esquinas del país, se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking gastronómico global que evalúa los sabores más elegidos por los consumidores y críticos culinarios del mundo.
El podio y la competencia regional
El plato nacional, compuesto por un chorizo de cerdo asado a las brasas y servido dentro de un pan crujiente, generalmente acompañado con chimichurri o salsa criolla, logró imponerse frente a fuertes contendientes sudamericanos.
Entre ellos se destacó el completo chileno, un clásico sándwich de salchicha con abundantes agregados que suele liderar las preferencias en la vecina orilla, pero que en esta oportunidad debió conformarse con un lugar secundario ante el fervor y la contundencia del sabor del chori argentino.
Un clásico que trasciende fronteras
Los críticos gastronómicos destacaron que el éxito del choripán radica en su simpleza, la potencia de sus sabores ahumados y el profundo arraigo cultural que posee en la identidad urbana de Argentina.
Lejos de los grandes lujos culinarios, esta joya de la gastronomía al paso reafirma que la cocina callejera nacional sigue conquistando paladares internacionales, consolidándose como un fenómeno ineludible tanto para los turistas que visitan el país como para los rankings especializados más exigentes del planeta.