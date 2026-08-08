El choripán argentino fue elegido como la mejor comida callejera de Latinoamérica

El choripán argentino sumó un nuevo reconocimiento internacional al consagrarse como la mejor comida callejera de Latinoamérica.

El tradicional sándwich criollo, ícono indiscutible de los encuentros populares, los estadios y las esquinas del país, se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking gastronómico global que evalúa los sabores más elegidos por los consumidores y críticos culinarios del mundo.

El podio y la competencia regional El plato nacional, compuesto por un chorizo de cerdo asado a las brasas y servido dentro de un pan crujiente, generalmente acompañado con chimichurri o salsa criolla, logró imponerse frente a fuertes contendientes sudamericanos.

Entre ellos se destacó el completo chileno, un clásico sándwich de salchicha con abundantes agregados que suele liderar las preferencias en la vecina orilla, pero que en esta oportunidad debió conformarse con un lugar secundario ante el fervor y la contundencia del sabor del chori argentino.

Un clásico que trasciende fronteras Los críticos gastronómicos destacaron que el éxito del choripán radica en su simpleza, la potencia de sus sabores ahumados y el profundo arraigo cultural que posee en la identidad urbana de Argentina.