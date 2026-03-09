Tragedia en Chimbas: el motociclista murió tras chocar contra una madre y su hijo que iban en otro rodado

Una tragedia vial sacudió la noche del domingo en Chimbas , cuando un joven motociclista de 23 años perdió la vida tras protagonizar un violento choque contra una moto en la que circulaban una madre y su hijo menor de edad . Más tarde se conoció la mecánica del siniestro.

Murió un joven en Chimbas tras chocar con otra moto y estrellarse contra un poste

El siniestro ocurrió este domingo 8 de marzo alrededor de las 23 horas en calle Jehan , cuando Leonela Carabajal, de 26 años , conducía una motocicleta 110 cc en dirección hacia el norte , acompañada por su hijo menor .

Según las primeras informaciones del caso , la mujer intentó girar hacia la izquierda para ingresar al callejón Castro cuando fue impactada desde atrás por otra motocicleta .

Cómo fue la mecánica del siniestro en la tragedia de Chimbas

El otro rodado era conducido por Lucas Rodríguez, de 23 años, quien manejaba una moto marca Benelli de gran cilindrad a, también por calle Jehan y en el mismo sentido de circulación. De acuerdo con los datos preliminares, el joven circulaba a gran velocidad , lo que habría provocado el fuerte impacto.

En el centro de salud informaron que Carabajal sufrió una fractura expuesta en el fémur izquierdo, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente. Tanto ella como su hijo menor fueron asistidos por los médicos César Driollett, Daniela García y María Hernández, quedando luego en observación.

En tanto, Rodríguez ingresó inconsciente al hospital y, pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 23:45 horas a causa de las graves lesiones sufridas en el impacto. El deceso fue constatado por el médico Cristian Ortega.

El caso es investigado por el fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes en esta nueva tragedia vial ocurrida en el departamento Chimbas.