7 de marzo de 2026 - 13:40

Chimbas: prisión preventiva para un padre y su hijo tras balear a un vecino y ocultar cocaína

El episodio ocurrió en la Villa Primero de Mayo, en Chimbas. Tras herir a la víctima, los detenidos de apellido Gómez enfrentan cargos por varios delitos.

Juan Alberto y Kevin Ulises Gómez, ambos presos por balear a un vecino en Chimbas.&nbsp;

Juan Alberto y Kevin Ulises Gómez, ambos presos por balear a un vecino en Chimbas. 

Foto:

Por Germán González

Padre e hijo cayeron presos por dispararle a un vecino y por tener cocaína. El hecho sacudió a los vecinos de la Villa Primero de Mayo, en Chimbas. Se trata de Juan Alberto Gómez y su hijo Kevin Ulises Gómez. Fueron enviados al Penal de Chimbas por 30 días, mientras avanza la investigación por ambos sucesos, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.

Leé además

El pelotón durante la etapa 3 de la Vuelta a San Juan Damas 2026 disputada en Chimbas. Fotos: Secretaría de Deportes

Vuelta a San Juan Damas: las mejores imágenes de la etapa 3 en Chimbas
Continúa la Vuelta a San Juan Damas 2026 (imagen archivo)

Vuelta a San Juan Damas: Wynants ganó la etapa 3 y Aguirre sigue líder

Cómo se perpetró el ataque en Chimbas

El incidente se registró hace unos días alrededor de las 3:00 de la mañana en las inmediaciones de la Villa Primero de Mayo, localidad chimbera.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 14.40.25
Juan Alberto Gómez, padre.

Juan Alberto Gómez, padre.

Según los testimonios recolectados en la causa, los agresores llegaron al lugar en un auto. En ese momento, el padre le entregó un arma de fuego a su hijo, quien efectuó un disparo que impactó directamente en el tobillo derecho de la víctima.

Tras el ataque, el herido fue trasladado al hospital, donde los profesionales médicos constataron que presentaba una fractura expuesta a raíz del impacto de bala.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 14.40.26
Kevin Ulises Gómez, hijo.

Kevin Ulises Gómez, hijo.

Cabe destacar que, si bien los involucrados viven en zonas distintas, el hecho ocurrió cerca de la vivienda de un tío de la víctima, por lo que se los considera "medio vecinos" dentro del departamento de Chimbas

Allanamientos y hallazgos inesperados

A raíz de la denuncia y el pedido de detención, la Policía de San Juan y la UFI Delitos Genéricos, con la supervisión del fiscal José Plaza, realizaron allanamientos en las viviendas de los acusados con el objetivo de secuestrar el arma utilizada. Aunque la búsqueda del arma resultó negativa, los operativos derivaron en nuevos cargos para los detenidos.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 14.40.26 (2)

En la vivienda de Ulises, el menor de los Gómez, los efectivos policiales hallaron 58 dosis de cocaína, lo que motivó la inmediata intervención del Juzgado Federal. Por otro lado, en la propiedad del padre, se encontraron diversos pájaros silvestres (jilgueros), lo que dio lugar a la actuación de la Secretaría de Fauna por la tenencia ilegal de aves.

En la audiencia de formalización de la causa, encabezada por el juez Matías Parrón, se resolvió hacer lugar al pedido del fiscal Plaza. Por tal motivo, ambos sujetos permanecerán detenidos bajo la medida de prisión preventiva por 30 días mientras avanza la investigación por el ataque y los delitos conexos derivados de los allanamientos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vuelta a san juan damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en chimbas

Vuelta a San Juan Damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en Chimbas

El acusado fue condenado por hurto en grado de tentativa tras ser sorprendido con varillas de hierro robadas en Chimbas.

Atraparon a un ladrón cuando escapaba con varillas de hierro robadas

Efectivos policiales detectaron el robo en Chimbas cuando patrullaban la zona y observaron a los sospechosos escapar por un baldío.  

Chimbas: condenaron a dos ladrones por intentar robar caños de una bodega

En Chimbas quedó detenido El Lagrimita Giménez.

En Chimbas cayó "El Lagrimita" Giménez tras robar una bicicleta y arrojarse a un canal para escapar