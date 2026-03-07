Chimbas: prisión preventiva para un padre y su hijo tras balear a un vecino y ocultar cocaína

Padre e hijo cayeron presos por dispararle a un vecino y por tener cocaína . El hecho sacudió a los vecinos de la Villa Primero de Mayo , en Chimbas . Se trata de Juan Alberto Gómez y su hijo Kevin Ulises Gómez . Fueron enviados al Penal de Chimbas por 30 días, mientras avanza la investigación por ambos sucesos , según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO .

El incidente se registró hace unos días alrededor de las 3:00 de la mañana en las inmediaciones de la Villa Primero de Mayo, localidad chimbera.

Según los testimonios recolectados en la causa, los agresores llegaron al lugar en un auto. En ese momento, el padre le entregó un arma de fuego a su hijo, quien efectuó un disparo que impactó directamente en el tobillo derecho de la víctima.

Tras el ataque, el herido fue trasladado al hospital, donde los profesionales médicos constataron que presentaba una fractura expuesta a raíz del impacto de bala.

Cabe destacar que, si bien los involucrados viven en zonas distintas, el hecho ocurrió cerca de la vivienda de un tío de la víctima , por lo que se los considera "medio vecinos" dentro del departamento de Chimbas

Allanamientos y hallazgos inesperados

A raíz de la denuncia y el pedido de detención, la Policía de San Juan y la UFI Delitos Genéricos, con la supervisión del fiscal José Plaza, realizaron allanamientos en las viviendas de los acusados con el objetivo de secuestrar el arma utilizada. Aunque la búsqueda del arma resultó negativa, los operativos derivaron en nuevos cargos para los detenidos.

En la vivienda de Ulises, el menor de los Gómez, los efectivos policiales hallaron 58 dosis de cocaína, lo que motivó la inmediata intervención del Juzgado Federal. Por otro lado, en la propiedad del padre, se encontraron diversos pájaros silvestres (jilgueros), lo que dio lugar a la actuación de la Secretaría de Fauna por la tenencia ilegal de aves.

En la audiencia de formalización de la causa, encabezada por el juez Matías Parrón, se resolvió hacer lugar al pedido del fiscal Plaza. Por tal motivo, ambos sujetos permanecerán detenidos bajo la medida de prisión preventiva por 30 días mientras avanza la investigación por el ataque y los delitos conexos derivados de los allanamientos.