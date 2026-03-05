Chimbas: condenaron a dos ladrones por intentar robar caños de una bodega

Dos hombres fueron condenados por un robo en Chimbas tras escalar una pared e intentar llevarse caños de una bodega. Uno recibió prisión efectiva y el otro una pena condicional.

Efectivos policiales detectaron el robo en Chimbas cuando patrullaban la zona y observaron a los sospechosos escapar por un baldío.

El robo en una bodega de Chimbas ocurrido a comienzos de enero terminó con dos condenas judiciales tras un procedimiento de Flagrancia. El hecho ocurrió cuando dos hombres ingresaron al recinto tras escalar un muro y fueron sorprendidos por la Policía. La causa fue investigada por la UFI de Flagrancia y terminó con un acuerdo de juicio abreviado.

El robo en Chimbas y la detención de los sospechosos Según consta en los legajos fiscales N.º 11350/26 y 9548/25, el hecho ocurrió el 5 de enero de 2026 alrededor de las 17:55 en calle Mendoza antes de 25 de Mayo, en el departamento Chimbas. De acuerdo con la investigación, Lucas Nicolás Gómez y Rubén Eduardo Zalazar llegaron caminando hasta las inmediaciones de la bodega Muñoz y treparon una pared de ladrillo de aproximadamente 1,80 metros de altura ubicada en la parte trasera del predio.

Una vez dentro del lugar, se apoderaron de dos caños grises de unos seis metros de largo. Luego intentaron escapar atravesando un baldío y un cañaveral, pero fueron detectados por personal policial que realizaba recorridas de prevención en la zona.

El testigo clave que alertó del robo Mientras los efectivos identificaban a los sospechosos, los hombres no pudieron justificar la procedencia de los elementos que llevaban. En ese momento se logró ubicar a la víctima, el casero del predio, quien había sido alertado por un vecino.

Ese testigo observó cuando uno de los sujetos cruzaba la pared del predio, lo que permitió confirmar que se trataba de un intento de hurto mediante escalamiento.