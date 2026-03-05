Chimbas: condenaron a dos ladrones por intentar robar caños de una bodega

El robo en una bodega de Chimbas ocurrido a comienzos de enero terminó con dos condenas judiciales tras un procedimiento de Flagrancia. El hecho ocurrió cuando dos hombres ingresaron al recinto tras escalar un muro y fueron sorprendidos por la Policía. La causa fue investigada por la UFI de Flagrancia y terminó con un acuerdo de juicio abreviado.
El robo en Chimbas y la detención de los sospechosos
Según consta en los legajos fiscales N.º 11350/26 y 9548/25, el hecho ocurrió el 5 de enero de 2026 alrededor de las 17:55 en calle Mendoza antes de 25 de Mayo, en el departamento Chimbas. De acuerdo con la investigación, Lucas Nicolás Gómez y Rubén Eduardo Zalazar llegaron caminando hasta las inmediaciones de la bodega Muñoz y treparon una pared de ladrillo de aproximadamente 1,80 metros de altura ubicada en la parte trasera del predio.
Una vez dentro del lugar, se apoderaron de dos caños grises de unos seis metros de largo. Luego intentaron escapar atravesando un baldío y un cañaveral, pero fueron detectados por personal policial que realizaba recorridas de prevención en la zona.
El testigo clave que alertó del robo
Mientras los efectivos identificaban a los sospechosos, los hombres no pudieron justificar la procedencia de los elementos que llevaban. En ese momento se logró ubicar a la víctima, el casero del predio, quien había sido alertado por un vecino.
Ese testigo observó cuando uno de los sujetos cruzaba la pared del predio, lo que permitió confirmar que se trataba de un intento de hurto mediante escalamiento.
Las condenas por el robo en la bodega
La causa fue tramitada por la fiscal Dra. Virginia Branca junto al ayudante fiscal Dr. Mario Codorniu, y concluyó mediante juicios abreviados con diferentes penas para los acusados.
-
Lucas Nicolás Gómez fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional.
-
Rubén Eduardo Zalazar recibió 6 meses de prisión efectiva, además de la declaración de reincidencia y prisión preventiva.
La calificación legal quedó fijada como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y hurto simple, según lo resuelto en el proceso judicial.