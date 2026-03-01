El ¿despegue? del peronismo sanjuanino de La Cámpora; Andino y "los traidores" del PJ; y las "incondicionales" de Daniela en Chimbas

Las decisiones en el Congreso de la Nación impactaron de lleno en el peronismo provincial. Hubo un juego de apariencias entre Uñac y Giménez en el Senado. Andino tuvo una dura calificación a los gobernadores que bancaron la reforma laboral.

¡Qué semanita tuvo el peronismo sanjuanino! La contracara exacta a los triunfos de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación. Hubo toda una jugada aparente entre los senadores Sergio Uñac y Celeste Giménez sobre la aclaratoria a la Ley de Glaciares. Una movida que puede interpretarse como un artefacto de fabricación uñaquista. ¿Por qué? Porque el propio Consejo Provincial Justicialista, con mayoría del sector del exgobernador, bajó línea para motivar la votación a favor de la modificación propuesta por el presidente Javier Milei. Quizá Uñac dijo a los suyos que instalasen el tema para quitarse de encima las presiones kirchneristas bajo el argumento de que su propio partido y las políticas que implementó durante su gobierno en materia minera tenían mayor peso a la hora de la decisión.

Pero no todos captaron la jugada. Hubo facciones internas del Consejo Provincial Justicialista que reaccionaron sobredimensionadamente a la negativa de Giménez a la reforma de la normativa de Glaciares. El peronismo estuvo en llamas por algunos días. La militante de La Cámpora desoyó el lineamiento partidario respaldado por la unanimidad de sus integrantes. Rechazó la orden del justicialismo sanjuanino de honrar el histórico posicionamiento prominero. En su lugar, siguió verticalmente la definión del kirchnerimos más duro. Generó comentarios de todo tipo pero, sobre todo, el conteo de las costillas electorales: "No puede ser que una dirigente que llegó sin votos haga lo que quiera". Es una frase de un consejero de larga experiencia legislativa que reprochó el desaire de la senadora ultra K.

No obstante, no todo es lo que parece. El juego nacional de Uñac está enmarcado en un armado que pendula entre La Cámpora y el peronismo denominado silvestre. Es decir, entre Cristina Kirchner y los gobernadores justicialistas. La agrupación Primero la Patria -que incluso tiene el nombre de la lista de CFK en el Partido Justicialista- cuenta con el aval de la expresidenta a través del senador Eduardo Wado De Pedro. No es una novedad. El acto principal de la organización que tiene como operador al exministro de Justicia de Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, contó con la participación de la cúpula de La Cámpora. Si bien cerró Uñac, en la primera fila estaba Máximo Kirchner. "Si tiene cuatro patas y ladra es un perro. Esto es kirchnerismo", dijo un dirigente refractario al esquema que intenta construir el exgobernador en Buenos Aires.

Entonces, si Uñac tiene una buena relación con Cristina, por qué impugnaría el voto negativo de Giménez a la aclaratoria de Glaciares. Los dos senadores sanjuaninos tuvieron una reunión horas antes de la sesión. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. La idea del peronismo sanjuanino era que la camporista se ausentara. "Si no va a votar a favor por lo menos que no vaya", comentaron en los pasillos de la sede central del PJ San Juan, en calle 25 de mayo y avenida Alem. Pero la militante no sólo se sentó en banca, sino que hizo lo que quiso. Y probablemente tenga el aval del exgobernador. A los enojados en la provincia también les sirve. Lo resumió una fuente: "Hay que despegarse". En otras palabra..s: que Giménez se lleve la marca, depuremos la imagen del justicialismo sanjuanino del proceso de kirchnerización del 2024 y digamos que ella no pertenece a nuestras filas de cara al 2027.

Después está la cuestión de la coherencia. En política los cambios son inevitables. Todavía hay dirigentes que reprochan a Uñac el cambio de idea sobre Cristina. En marzo del 2019, el entonces mandatario provincial, en una entrevista con el periodista Luis Novaresio en el canal A24, señaló que si fuera allegado a la líder peronista -hoy presa e inhabilitada para cargos públicos- la recomendaría que no compita en los comicios. "Ella debería ser parte de un nuevo armado, pero no quien lo encabece", remarcó. El sector del tres veces gobernador José Luis Gioja recuerda esa declaración. Probablemente aún envíen el recorte del video por WhatsApp. Por ahora, miran con atención los movimientos de Uñac en su aventura presidencial. Además, Gioja plantó bandera a favor de la candidatura a la Casa Rosada del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tuvieron una reunión y el sanjuanino pondrá referentes para cultivar el Movimiento Derecho al Futuro en San Juan.