Las mujeres de La Libertad Avanza tuvieron un primer encuentro con miras al 2027

Participaron representantes de los 19 departamentos de la provincia. Durante marzo, conformarán una mesa ampliada.

La sede de La Libertad Avanza San Juan fue escenario de un encuentro de mujeres libertarias provenientes de todos los departamentos de la provincia, en una jornada de trabajo y organización con miras a fortalecer el rol femenino dentro del espacio del presidente Javier Milei.

El encuentro se realizó como instancia preparatoria de una convocatoria prevista para el mes de marzo, en el marco del Mes de la Mujer. Allí se avanzará en la conformación de una mesa ampliada de Mujeres de La Libertad Avanza San Juan, que funcionará como plataforma política y electoral para competir en toda la provincia.

Desde la organización informaron que, durante el encuentro, se puso en valor el rol fundamental de la mujer en la construcción política actual, destacando su capacidad de liderazgo, organización y gestión. Además, dijeron que se remarcó que las mujeres no solo acompañan los procesos políticos, sino que los conducen, los fortalecen y los transforman.

De acuerdo a la información, las participantes coincidieron en la importancia de consolidar espacios donde las mujeres puedan formarse, debatir ideas, asumir responsabilidades estratégicas y proyectarse como futuras candidatas y referentes territoriales.

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional y representante de Milei en San Juan, José Peluc, quien destacó: “Las mujeres en nuestro espacio tienen un rol importante en la toma de decisiones y en los puestos estratégicos que muchas de las que están acá saben desarrollar. No me quedan dudas de que de aquí saldrán muchas más dirigentes que ocuparán lugares de relevancia.”